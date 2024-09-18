Aynalar Nasıl Çalışır? Mükemmel Yansımaların Arkasındaki Bilim!

Aynanın düzgün ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olması, yansımaların net olmasını sağlar. Bir yüzey ne kadar düz olursa, yansıma o kadar gerçekçi ve keskin olur. Bu yüzden, yüksek kaliteli aynalar genellikle daha iyi yansıtma özelliklerine sahiptir.