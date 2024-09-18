Aynalar Nasıl Çalışır? Mükemmel Yansımaların Arkasındaki Bilim!
Aynalar Nasıl Çalışır? Mükemmel Yansımaların Arkasındaki Bilim!
Aynalar hayatımızın birçok alanında vazgeçilmez bir yere sahip. Makyaj yaparken, kıyafet denerken veya sadece kendimize bakarken aynaların sağladığı yansımalar günlük rutinlerimizin bir parçası haline geldi. Peki bu nesneler aslında nasıl çalışıyor?
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Işığın Yansıması
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Yüzey Düzgünlüğü
Optik Prensipler
Sonuç olarak, aynalar basit birer nesne gibi görünseler de, ışık ve optik prensipler sayesinde bizlere görsel bir deneyim sunarlar.
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