Ayhan Bora Kaplan’ın Satılık Süper Lüks Evi: 41 Milyon Lira İstiyorlar

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Ayhan Bora Kaplan’ın eşine üzerine olan Ankara’daki lüks daire satılığa çıkarıldı. Ankara Beytepe’de bulunan 7+2 daire için istenen fiyat 41 milyon lira.