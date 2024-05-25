Ayhan Bora Kaplan’ın Satılık Süper Lüks Evi: 41 Milyon Lira İstiyorlar
Ayhan Bora Kaplan’ın Satılık Süper Lüks Evi: 41 Milyon Lira İstiyorlar
Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Ayhan Bora Kaplan’ın eşine üzerine olan Ankara’daki lüks daire satılığa çıkarıldı. Ankara Beytepe’de bulunan 7+2 daire için istenen fiyat 41 milyon lira.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ayhan Bora Kaplan, geçtiğimiz yıl yurt dışına kaçmak üzereyken polis ekipleri tarafından havaalanı yolunda gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Tutuklu olarak yargılanan Ayhan Bora Kaplan’ın mahkemesi devam ederken, Kaplan’ın eşinin üzerine olan evinin satılığa çıkarıldığı öğrenildi.
Politik Yol’dan Altan Sancar’ın haberine göre; Kaplan’ın eşi N. K. adına tescilli olan Ankara Çankaya’da Beytepe Köyü (Lodumu) olarak bilinen bölgedeki brüt 750 metrekarelik ultralux tripleks daire satışa çıkarıldı.
Bir internet sitesinde 12 Mayıs 2024 tarihinde verilen ilanda satışa çıkartılan dairenin mülk sahibi tarafından kullanıldığı aktarıldı.
İlana göre, Kaplan’ın satışa çıkartılan dairesinin özellikleri şöyle: “En büyük tip tripleks dairelerinden biri olan dairemizde bütün ankastreler Gaggenau markadır, ankastrelere çift kapılı sanayi tipi buzdolabı, bulaşık makinası, davlumbaz , mikrodalga fırın, kahve makinası dahildir. Tüm evde Mitsubishi marka VRF klima sistemleri ve ses sistemi vardır. Ek olarak otomatik perdeler, gömme dolaplar, özel olarak tasarlanmış giyinme odası, Türk hamamı, jakuzi, sauna da dahildir. Ayrıca bu dairenin kapalı garaj alanının içinde kendisine ait hobi odası seklinde de kullanılabilecek özel kapalı bir garajı da vardır.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın