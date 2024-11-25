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Aydın’da İlginç Olay: Cenaze Hazırlıklarına Başlanan Hastanın Ölmediği Ortaya Çıktı

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Aydın’da İlginç Olay: Cenaze Hazırlıklarına Başlanan Hastanın Ölmediği Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.11.2024 - 18:53

Aydın ilginç bir olay yaşandı. Rahatsızlığı dolayısıyla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen bir hastadan kan ve idrar alan hastane görevlileri sonuçlar beklendiği sırada “Hastanız için cenaze aracı isteyin” denilince hasta yakınları cenaze hazırlığı yaptı. Selası verilip defin için hazırlık başlatılan hastanın ölmediği belirtilince cenaze programı iptal edildi. İlginç olay Aydın'da gündem oldu.

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Edinilen bilgiye göre; Köşk İlçesi'ne bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir rahatsız olan 77 yaşındaki Naile Gökcük, sabah saatlerinde yakınları tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Edinilen bilgiye göre; Köşk İlçesi'ne bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir rahatsız olan 77 yaşındaki Naile Gökcük, sabah saatlerinde yakınları tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Tedavisi devam ettiği sürede hasta yakınlarına hastane görevlileri tarafından “Hastanız için cenaze aracı isteyin” denilince hasta yakınları da cenaze hazırlığı başlatıldı.

Tedavisi devam ettiği sürede hasta yakınlarına hastane görevlileri tarafından “Hastanız için cenaze aracı isteyin” denilince hasta yakınları da cenaze hazırlığı başlatıldı.

İlgili yerleri ve köyü arayıp cenaze hazırlığına başladıklarını belirten Naile Gökcük'ün oğlu Fatih Gökcük yaşananları şu sözlerle anlattı:

İlgili yerleri ve köyü arayıp cenaze hazırlığına başladıklarını belirten Naile Gökcük'ün oğlu Fatih Gökcük yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Annemi hastaneye getirdik. Kan ve idrar örnekleri alındı. Sonuçları beklendiği sırada yanıma gelen hastanenin sağlık görevlisi ‘cenaze aracı isteyin' dedi. Ben de bunun üzerine köydeki yakınlarımı arayıp durumu bildirerek cenaze hazırlığı yapılmasını istedim. Annemin selasını verdirdik. Hazırlığa başladık. Daha sonra sağlıkçılar tekrar yanımıza gelip, annemin kalbini yeniden çalıştırdıklarını belirttiler.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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