Yarın Okullar Tatil mi? 5 Şehirde Okullar Tatil Edildi: 26 Kasım’da Eğitime Kar Engeli
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Yarın Okullar Tatil mi? 5 Şehirde Okullar Tatil Edildi: 26 Kasım’da Eğitime Kar Engeli
Türkiye adeta kara teslim oldu. Ülkenin büyük bir bölümünde yoğun şekilde yağmaya devam eder kar, bir çok şehirde eğitime engel olmaya devam ediyor. 25 Kasım’da birçok şehirde yapılan kar tatili sonrasında 26 Kasım için de şimdiden 5 şehirden kar tatili haberi geldi. İşte detaylar…
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Yurtta etkisini sürdüren kar yağışlı soğuk hava nedeniyle 26 Kasım Salı günü de birçok il ve ilçede okulların tatil edildi. İşte 26 Kasım 2024 Salı günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
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Erzincan'da yoğun kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.
Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 26 Kasım'da eğitime ara verildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Şimşek, sosyal medyadaki paylaşımında "Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam" dedi.
Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 26 Kasım'da eğitime ara verildiği duyuruldu. Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk tehlikelerine dikkat çekilerek, 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı gün idari izinli sayılacaklar.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Merkez ilçesinde 26 Kasım Salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
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Adana'da Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise kar ve buzlanma ihtimalinin devam ettiği vurgulanarak, 26 Kasım Salı günü de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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