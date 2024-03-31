Aydın 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Aydın'da Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?
Aydın 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Aydın'da Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı devam ediyor. Peki Aydın'da son durum nasıl? Hangi aday önde? Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?
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