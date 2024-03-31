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Aydın 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Aydın'da Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Aydın 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Aydın'da Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:43

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı devam ediyor. Peki Aydın'da son durum nasıl? Hangi aday önde? Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

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Aydın 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Aydın 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Aydın'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde büyükşehirde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor.

Aydın'da sandıkların yüzde kaçı açıldı?

Aydın'da sandıkların yüzde kaçı açıldı?

  • Saat 19.30 itibarıyla sonuçlar;

  • Açılan Sandık: % 7,12

Aydın'da seçimi kim kazandı?

Aydın'da seçimi kim kazandı?

  • CHP adayı Özlem Çerçioğlu: 23.230 - Oyların yüzde 51,82'si

  • AK Parti adayı Mustafa Savaş: 17.126 - Oyların yüzde 38,21'i

Sayım sürüyor. Güncellenecek.

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