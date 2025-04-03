Bulut, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

'TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarıldığını, dizinin stok çekilen bölümlerinin de yayınlanmayacağını açıklamıştır. Söz konusu stok bölümler için yapılan harcama ve yerine çekilecek bölümler için halkın cebinden harcama yapılacaktır.'

Bulut’un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a soruları şöyle:

'Teşkilat dizisinin bölüm başına TRT'ye maliyeti ne kadardır? Bugüne kadar yapılan toplam ödeme ne kadardır? Dizinin Aybüke Pusat'ın rol aldığı kaç bölüm stok olarak çekilmiştir? Stok bölümler için ödeme yapılmış mıdır? Ne kadar ödenmiştir? Tek taraflı bu işlerinizin tazminat yükümlülüğü var mıdır? Dizinin bir bölümünün maliyetinin 5 milyon TL düzeyinde olduğu, 20-30 milyon TL'lik ek bir harcama yapılacağı doğru mudur? Aybüke Pusat hangi gerekçeyle Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmıştır? Sözleşmede oyunculara ilişkin özel hükümler bulunmakta mıdır? TRT Genel Müdürü istediğini çıkarabilmekte midir? Tazminat hükümleri var mıdır, yerine getirilecek midir? TRT'de yayınlanan programlara katılmak, dizi ve yapımlarda yer almak için ilkeler, ölçütler nelerdir? İktidarı ve uygulamalarını eleştirmek, TRT'de rol almaya engel midir? TRT Genel Müdürü’nün açıklamasıyla Teşkilat dizisinden Aybüke Pusat'ın ayrılmasıyla kullanılmayacağı açıklanan bölümler ve yerine yapılacak çekimler için yapılacak harcama, kamu zararı oluşmaması için TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu tarafından karşılanması sağlanacak mıdır? Yoksa fatura milletin sırtına mı yüklenecektir?'