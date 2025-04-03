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Aybüke Pusat TBMM Gündeminde: "Aybüke Pusat’ın Diziden Çıkarılmasının Maliyeti Ne Kadar?"

Aybüke Pusat TBMM Gündeminde: "Aybüke Pusat’ın Diziden Çıkarılmasının Maliyeti Ne Kadar?"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.04.2025 - 15:02

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncusu Aybüke Pusat, boykot paylaşımı nedeniyle diziden çıkarılmıştı. Tepki çeken Aybüke Pusat kararı TBMM gündemine de geldi.

CHP’li Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması için soru önergesi verdi. Bulut’un önergesinde, Aybüke Pusat’ın diziden çıkarılmasının maliyetinin ne kadar olduğu soruldu.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP’nin başlattığı boykot, 2 Nisan’da genel para harcamama hareketine dönüştü.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP’nin başlattığı boykot, 2 Nisan’da genel para harcamama hareketine dönüştü.

Oyuncu Aybüke Pusat da boykot paylaşımı nedeniyle TRT’de yayınlanan dizisinden çıkarıldı. 

Ayrıca Pusat’ta destek mesajı yayınlanan sevgilisi Furkan Andıç ile arkadaşı Boram Kuzum’un da TRT için yapılan projelerden çıkarıldığı öğrenildi.

TRT'de yayınlanan Muhabir dizinde yer alan Başak Gümülcinelioğlu da boykot paylaşımı nedeniyle işinden oldu.

Aybüke Pusat’a yapılanlar TBMM gündemine de geldi.

Aybüke Pusat’a yapılanlar TBMM gündemine de geldi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, konuyu TBMM gündemine taşıdı. 

Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

“Teşkilat dizisinin TRT’ye bölüm başına maliyeti ne kadardır?”

“Teşkilat dizisinin TRT’ye bölüm başına maliyeti ne kadardır?”

Bulut, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

'TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarıldığını, dizinin stok çekilen bölümlerinin de yayınlanmayacağını açıklamıştır. Söz konusu stok bölümler için yapılan harcama ve yerine çekilecek bölümler için halkın cebinden harcama yapılacaktır.'

Bulut’un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a soruları şöyle:

'Teşkilat dizisinin bölüm başına TRT'ye maliyeti ne kadardır? Bugüne kadar yapılan toplam ödeme ne kadardır? Dizinin Aybüke Pusat'ın rol aldığı kaç bölüm stok olarak çekilmiştir? Stok bölümler için ödeme yapılmış mıdır? Ne kadar ödenmiştir? Tek taraflı bu işlerinizin tazminat yükümlülüğü var mıdır? Dizinin bir bölümünün maliyetinin 5 milyon TL düzeyinde olduğu, 20-30 milyon TL'lik ek bir harcama yapılacağı doğru mudur? Aybüke Pusat hangi gerekçeyle Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmıştır? Sözleşmede oyunculara ilişkin özel hükümler bulunmakta mıdır? TRT Genel Müdürü istediğini çıkarabilmekte midir? Tazminat hükümleri var mıdır, yerine getirilecek midir? TRT'de yayınlanan programlara katılmak, dizi ve yapımlarda yer almak için ilkeler, ölçütler nelerdir? İktidarı ve uygulamalarını eleştirmek, TRT'de rol almaya engel midir? TRT Genel Müdürü’nün açıklamasıyla Teşkilat dizisinden Aybüke Pusat'ın ayrılmasıyla kullanılmayacağı açıklanan bölümler ve yerine yapılacak çekimler için yapılacak harcama, kamu zararı oluşmaması için TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu tarafından karşılanması sağlanacak mıdır? Yoksa fatura milletin sırtına mı yüklenecektir?'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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