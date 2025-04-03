Aybüke Pusat TBMM Gündeminde: "Aybüke Pusat’ın Diziden Çıkarılmasının Maliyeti Ne Kadar?"
Aybüke Pusat TBMM Gündeminde: "Aybüke Pusat’ın Diziden Çıkarılmasının Maliyeti Ne Kadar?"
TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncusu Aybüke Pusat, boykot paylaşımı nedeniyle diziden çıkarılmıştı. Tepki çeken Aybüke Pusat kararı TBMM gündemine de geldi.
CHP’li Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması için soru önergesi verdi. Bulut’un önergesinde, Aybüke Pusat’ın diziden çıkarılmasının maliyetinin ne kadar olduğu soruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP’nin başlattığı boykot, 2 Nisan’da genel para harcamama hareketine dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aybüke Pusat’a yapılanlar TBMM gündemine de geldi.
“Teşkilat dizisinin TRT’ye bölüm başına maliyeti ne kadardır?”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın