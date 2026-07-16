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Aybüke Albere Kimdir, Kaç Yaşında Ve Nereli? Aybüke Albere Neden Gözaltına Alındı?

Aybüke Albere Kimdir, Kaç Yaşında Ve Nereli? Aybüke Albere Neden Gözaltına Alındı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 08:46
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İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve ünlü isimleri hedef alan yasaklı madde operasyonunun ardından, gözaltına alındığı bildirilen listedeki isimler tek tek mercek altına alındı. Bu isimlerden biri de “Ne Diyorsan” ile “Yak” gibi şarkılarıyla tanınan Aybüke Albere oldu. Peki, Aybüke Albere kimdir, kaç yaşında ve nereli, neden gözaltına alındı? Gelin detaylara geçelin…

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Aybüke Albere Kimdir?

Aybüke Albere Kimdir?

Aybüke Albere, kendi şarkılarının sözlerini de kaleme alan bir şarkıcı ve söz yazarı olarak tanınıyor. Müziğe olan ilgisi 14 yaşında başlayan sanatçı, lise yıllarında arkadaşlarıyla kurduğu grupla sahne almaya başladı. Eğitim hayatında da sanatla bağını sürdüren Albere, İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Celal Bayar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümlerinden mezun oldu. Kariyerini profesyonelleştirmek amacıyla İstanbul’a taşındıktan sonra bir dönem Murat Boz’a vokalistlik yaptı ve çeşitli mekanlarda sahneye çıktı. 2014’te katıldığı O Ses Türkiye’de Ajda Pekkan’ın “Yaz Yaz Yaz” şarkısını seslendirmesine rağmen jüriden hiçbir isim dönmedi; ancak bu deneyim kariyerinde dönüm noktası oldu. İlk single’ı “Ne Diyorsan”ı Bon Prodüksiyon etiketiyle yayınlayan sanatçı, ardından “Öpücem”, “Korkmam Ben” ve “Yak” gibi parçalarla yoluna devam etti. Sözleri Edis ve Serhat Şensesli’ye ait olan “Yak” ise en çok konuşulan çalışmaları arasında yer aldı.

Aybüke Albere Kaç Yaşında Ve Nereli?

Aybüke Albere Kaç Yaşında Ve Nereli?

Aybüke Albere, 25 Nisan 1990 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi ve 36 yaşında. Çocukluğunun İzmir’in Karşıyaka ilçesinde geçtiği belirtilen sanatçı, müzik kariyerine adım atmak için sonraki yıllarda İstanbul’a yerleşti.

Aybüke Albere Neden Gözaltına Alındı?

Aybüke Albere Neden Gözaltına Alındı?

Sanatçının adı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada gözaltı kararı verilen 25 şüpheli arasında yer aldı. Savcılığın konuya ilişkin duyurusunda, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden yasaklı maddeyle mücadele çerçevesinde yürütülen dosyada; kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci kimlikleriyle bilinen kişilerin yasaklı madde ya da uyarıcı madde kullanımı, bu kullanımın kolaylaştırılması veya bunun için mekan sağlanması yönünde makul şüphe oluşturan delillere ulaşıldığı ifade edildi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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