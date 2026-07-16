Aybüke Albere Kimdir, Kaç Yaşında Ve Nereli? Aybüke Albere Neden Gözaltına Alındı?

Aybüke Albere, kendi şarkılarının sözlerini de kaleme alan bir şarkıcı ve söz yazarı olarak tanınıyor. Müziğe olan ilgisi 14 yaşında başlayan sanatçı, lise yıllarında arkadaşlarıyla kurduğu grupla sahne almaya başladı. Eğitim hayatında da sanatla bağını sürdüren Albere, İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Celal Bayar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümlerinden mezun oldu. Kariyerini profesyonelleştirmek amacıyla İstanbul’a taşındıktan sonra bir dönem Murat Boz’a vokalistlik yaptı ve çeşitli mekanlarda sahneye çıktı. 2014’te katıldığı O Ses Türkiye’de Ajda Pekkan’ın “Yaz Yaz Yaz” şarkısını seslendirmesine rağmen jüriden hiçbir isim dönmedi; ancak bu deneyim kariyerinde dönüm noktası oldu. İlk single’ı “Ne Diyorsan”ı Bon Prodüksiyon etiketiyle yayınlayan sanatçı, ardından “Öpücem”, “Korkmam Ben” ve “Yak” gibi parçalarla yoluna devam etti. Sözleri Edis ve Serhat Şensesli’ye ait olan “Yak” ise en çok konuşulan çalışmaları arasında yer aldı.