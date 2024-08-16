Ayağında Kırık Olan Özgür Özel İlk Kez Görüntülendi: TBMM’ye Can Atalay İçin Geldi
Ayağında Kırık Olan Özgür Özel İlk Kez Görüntülendi: TBMM’ye Can Atalay İçin Geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, merdivenden düşmesi sonrasında ayağında kırık oluşmuştu. Özel, bugün ayağındaki özel aparatla Meclis’e geldi. CHP liderinin ayak tarak kemiğinde kırık olduğu öğrenildi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağında kırık olduğu haberlerini dün ilk kez CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır açıklamıştı.
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Özgür Özel bugün ise kameralar tarafından kaydedildi.
CHP lideri, Meclis’te TİP Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin geri verilmesi için yapılacak oturuma katılmak için ayağındaki özel aparatla Meclis’e geldi.
İşte gazeteci Hilal Köylü’nün Meclis’ten paylaştığı görüntüler 👇
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