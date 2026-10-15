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Avukat Model Seray Öztürk’ün Instagram’ında Dikkat Çeken Detay: Lüks Devin Japonya Patronu Ortaya Çıktı!

Avukat Model Seray Öztürk’ün Instagram’ında Dikkat Çeken Detay: Lüks Devin Japonya Patronu Ortaya Çıktı!

Instagram Serenay Sarıkaya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 12:25
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Avukatlığı modellikle bir arada yürüten Seray Öztürk'ün Instagram hesabında dikkat çeken bir isim belirdi. Dünyaca ünlü bir mücevher markasının üst düzey yöneticisi, genç ismi takibe aldı. Üstelik takip karşılıklı. Bu küçük detay kısa sürede magazin sayfalarına taşındı.

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Seray Öztürk, hukuk diplomasını podyumla buluşturan ve Leiden'da yüksek lisans yapan bir isim.

Seray Öztürk, hukuk diplomasını podyumla buluşturan ve Leiden'da yüksek lisans yapan bir isim.

Avıkatlık da yapan ünlü model, Hollanda'daki Leiden Hukuk Fakültesi'nde ileri düzey yüksek lisans (Adv. LL.M.) yaptı. Magazin dünyasından uzak duran Öztürk, Instagram hesabında da yalnızca 201 kişiyi takip ediyor. Yakın çevresini takip ettiği tahmin edilen Seray Öztürk'ün takipleştiği isimler arasında Cartier CEO'su da yer alıyor!

Seray Öztürk, takipleştiği bir isimle bugün gündemdeki yerini aldı.

Seray Öztürk, takipleştiği bir isimle bugün gündemdeki yerini aldı.

Ünlü avukat ve model, Cartier CEO'su Fransız yönetici Laurent Feniou ile takipleşti! Feniou kariyerine Fransız donanmasında subay olarak başladı ve Madrid'deki Fransız Büyükelçiliği'nde görev yaptı. 2001'den 2013'e kadar da ünlü yatırım bankası Rothschild'de genel müdürdü.

2013'te bankacılığı bırakıp lüks dünyasına geçti ve Cartier'ye katıldı, ardından markanın İngiltere yönetimini üstlendi. Feniou, 'Cartier Japonya Başkanı ve CEO'su' olarak görev yapıyor.

Feniou'nun daha önce Serenay Sarıkaya'yı da takip ettiği konuşulurken akıllarda tek soru var.

Feniou'nun daha önce Serenay Sarıkaya'yı da takip ettiği konuşulurken akıllarda tek soru var.

Takibi magazin gündemine taşıyan, 'Cartier'nin radarında' başlığıyla çıkan bir gazete haberi oldu. Habere göre Feniou'nun takip listesinde daha önce Serenay Sarıkaya da vardı. Bu yüzden Seray Öztürk'ün listeye girmesi, akıllara hemen 'Cartier ile çalışacak mı?' sorusunu getirdi.

Asıl merak edilen de bu. Ne var ki şu an ortada ne Cartier'den ne de Seray Öztürk'ten bir açıklama var. Feniou'nun onu ne zaman takip etmeye başladığı da bilinmiyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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