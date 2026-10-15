Avukat Model Seray Öztürk’ün Instagram’ında Dikkat Çeken Detay: Lüks Devin Japonya Patronu Ortaya Çıktı!

Ünlü avukat ve model, Cartier CEO'su Fransız yönetici Laurent Feniou ile takipleşti! Feniou kariyerine Fransız donanmasında subay olarak başladı ve Madrid'deki Fransız Büyükelçiliği'nde görev yaptı. 2001'den 2013'e kadar da ünlü yatırım bankası Rothschild'de genel müdürdü.

2013'te bankacılığı bırakıp lüks dünyasına geçti ve Cartier'ye katıldı, ardından markanın İngiltere yönetimini üstlendi. Feniou, 'Cartier Japonya Başkanı ve CEO'su' olarak görev yapıyor.