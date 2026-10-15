Avukat Model Seray Öztürk’ün Instagram’ında Dikkat Çeken Detay: Lüks Devin Japonya Patronu Ortaya Çıktı!
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Avukatlığı modellikle bir arada yürüten Seray Öztürk'ün Instagram hesabında dikkat çeken bir isim belirdi. Dünyaca ünlü bir mücevher markasının üst düzey yöneticisi, genç ismi takibe aldı. Üstelik takip karşılıklı. Bu küçük detay kısa sürede magazin sayfalarına taşındı.
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Seray Öztürk, hukuk diplomasını podyumla buluşturan ve Leiden'da yüksek lisans yapan bir isim.
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Seray Öztürk, takipleştiği bir isimle bugün gündemdeki yerini aldı.
Feniou'nun daha önce Serenay Sarıkaya'yı da takip ettiği konuşulurken akıllarda tek soru var.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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