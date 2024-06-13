Avrupa Şampiyonasının Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
Avrupa Şampiyonasının Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
Avrupa Şampiyonasının tarihine güvenenler el kaldırsın! 🙌 Bu testimizde tarih bilgini ölçeceğiz.
Sorular hemen aşağıda. 👇
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1. İlk soru! Avrupa Futbol Şampiyonası ilk kez hangi isimle düzenlendi?
2. Avrupa Futbol Şampiyonası kaç yılda bir düzenleniyor?
3. Peki hangi yıl Avrupa Uluslar Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası adını aldı?
4. Devam edelim! EURO 2020 finali hangi şehirde oynandı, biliyor musun?
5. EURO 2020'de final maçını kazanarak şampiyon olan takım, bunlardan hangisi?
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6. Avrupa Futbol Şampiyonasını 3 kez kazanan iki ülke bunlardan hangisi diye sorsak?
7. İlk Avrupa Şampiyonası finalinde hangi iki takımın karşılaştığını biliyor musun?
8. 1964 Avrupa Uluslar Kupası finali hangi ülkede oynandı?
9. Turnuvaya katılmaya hak kazanan ama sonrasında dağıldığı için diskalifiye edilen ülke hangisiydi?
10. O halde şunu da soralım: 1992'de diskalifiye edilen ülke yerine çağırılıp turnuvada şampiyon olan ülke hangisiydi?
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