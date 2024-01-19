Avrupa Hayaliyle İngiltere ve Almanya’ya İltica Edenlere Kötü Haber: 50 Bin Türk Sınır Dışı Edilecek

Almanya ve İngiltere’de günlerdir konuşulan karar resmen onaylandı. Alınan karar doğrultusunda İngiltere, kaçak Türkler’i Ruanda’ya gönderecek. Alman Meclisi ise 'hızlı sınır dışı“ yasasını resmen kabul etti. İlk etapta yaklaşık 50 bin Türk sınır dışı edilecek.

İşte Sözcü’den Ali Gülen’in haberinde yer alan detaylar…