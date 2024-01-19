Avrupa Hayaliyle İngiltere ve Almanya’ya İltica Edenlere Kötü Haber: 50 Bin Türk Sınır Dışı Edilecek
Avrupa Hayaliyle İngiltere ve Almanya’ya İltica Edenlere Kötü Haber: 50 Bin Türk Sınır Dışı Edilecek
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/avrupa-ya-gi...
Almanya ve İngiltere’de günlerdir konuşulan karar resmen onaylandı. Alınan karar doğrultusunda İngiltere, kaçak Türkler’i Ruanda’ya gönderecek. Alman Meclisi ise 'hızlı sınır dışı“ yasasını resmen kabul etti. İlk etapta yaklaşık 50 bin Türk sınır dışı edilecek.
İşte Sözcü’den Ali Gülen’in haberinde yer alan detaylar…
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Almanya ve İngiltere, ülkelerine kaçak gelen ve "iltica hakkı olmayanların“ hızlıca sınır dışı edilmesini öngören yasalarını meclislerinden geçirdi.
Karara göre, İngiltere’ye kaçak giden Türkler, ilticaları reddedildikten sonra eğer ülkesi geri almazsa, Ruanda’da kurulacak kampa gönderilecek ve sınır dışı edilen diğer ülke vatandaşları ile birlikte kalacak.
Almanya, 'hızlı ve kolay sınır dışı' durumuyla yasa değişikliğini onayladı. İngiltere ile birlikte ilk etapta toplam 50 bin Türk’ün sınır dışı edilmesi bekleniyor.
Türkler yüzde 87 oranıyla ilticaları en çok kabul edilmeyen kişiler ve şu anda iki ülkeden sınır dışı bekleyenlerin toplam sayısı ise 60 bini aşmış durumda. Almanya’nın Ruanda veya Doğu Avrupa kampları ise AB ile varılan anlaşma gereği, 2026’da kurulacak.
Alman Federal Meclisi’nden dün geçip yasalaşan ve İltica Yasası ile sınır dışı etme durumlarını düzenleyen değişiklik, şimdiye kadarki uygulamaları önemli ölçüde değiştiriyor.
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Değişiklikler, polisin karşılaştığı sorunlara çözüm olarak öngörüldü. İşte yeni değişiklikler:
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