Astrofizikçi Peter Hague'in "Osmanlı'da Kölelik" İddialarına Emrah Safa Gürkan ve Elon Musk'tan Yanıt Geldi

'Ve eğer eklediğim orijinal tweet’i okursan, sadece birkaç paşadan bahsetmediğimi görürsün.

Ben, kölelere bakış açısından farklı bir zihniyetten ve farklı entegrasyon seviyelerinden bahsediyorum.

Bunu o tweetlerde detaylı bir şekilde açıkladım.'

Peter Hague okur mu bilmiyoruz ama gelin biz Emrah Safa Gürkan'ın 2022 yılında yazar Matt Walsh'a anlattıklarına birlikte göz atalım. 👇