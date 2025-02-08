Astrofizikçi Peter Hague'in "Osmanlı'da Kölelik" İddialarına Emrah Safa Gürkan ve Elon Musk'tan Yanıt Geldi
Astrofizikçi Peter Hague'in "Osmanlı'da Kölelik" İddialarına Emrah Safa Gürkan ve Elon Musk'tan Yanıt Geldi
Kölelik tartışması sosyal medyayı karıştırdı! Astrofizikçi Peter Hague'ün 'Osmanlı köle ticareti daha uzun sürdü.' yorumuna Ünlü tarih profesörü Emrah Safa Gürkan'ın verdiği cevaplarla konu tartışmaya dönerken, Elon Musk da altta kalmadı. Tabii Musk tarafını hemen seçti.
İşte, X'te başlayan tarihi tartışmanın detayları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya tarihinin belki de en karanlık ve acı yüzü, bu kez de sosyal medyayı karıştırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Astrofizikçi yazılım mühendisi Peter Hague, "Osmanlı köle ticareti daha uzun sürdü" diyerek adeta ülkeler arası bir tartışma başlattı!
Elon Musk hemen "Doğru" diyerek bu konuda Peter Hague'a katıldı.
Ünlü tarihçi Emrah Safa Gürkan ise Amerikan köleliği ile batılı olmayan pre-modern köleliğin boyutlarını inceleyerek Hague'a yanıt verdi.
Peter Hague'dan gelen "Hayır! Bizim köleliğimiz iyi bir kölelikti!" yanıtı ise bazı gerçekleri aslında bir kez daha ortaya koyuyor gibiydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü akademisyenin "Bu benim köleliğim değildi. Bahsettiğim Amerikan köleliği de senin değil. İkimiz de kimseyi köleleştirmedik." yanıtı ise ders verir nitelikteydi!
Üstelik daha önce de bu konuyu açıkladığını ifade ederek Hague'a eski bir tweet serisini de gönderdi.
Hague, Gürkan'ın yorumlarını Batı'ya saldırmak için köleliği savunmak olarak nitelendirdi.
"Söylediklerin yanlış. Ve argümanını savunacak bilgiye sahip değilsin." diyen Gürkan, Hague'a konuyu kişisel saldırıya dönüştürdüğü konusunda da uyarıda bulundu.
Ünlü tarihçi, astrofizikçiyi bir kez daha 2022 yılında yazdığı tweet dizisini okumaya davet etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, 2022 yılında tartışmayı başlatan yazar Matt Walsh'ın tweet'i ve Emrah Safa Gürkan'ın detaylı yorumu 👇
"Bu, birçok nedenden dolayı saçmalıktır" diyerek tek tek anlatmış Gürkan, dünyada köleliği... 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın