Mars ile Satürn Sabredeni Ödüllendirecek! Astrolog Dinçer Güner Açıkladı "Etkisi 4 Gün Sürecek"

Motivasyon ve enerji kaynağı Mars, disiplin ve istikrarın gezegeni Satürn ile bir araya geliyor. İki gezegen arasındaki üçgen açılanma ise uzun vadede başarının anahtarı oluyor.

Astrolog Dinçer Güner'e göre bu dönemde güçlü bir motivasyon, enerji, hırs ve disiplin ile ilerleyip sabreden kazanıyor.