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Asmalı Konak Konusu Nedir? Asmalı Konak Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Asmalı Konak Konusu Nedir? Asmalı Konak Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.05.2025 - 22:09

Bir döneme damga vuran Asmalı Konak yayınlandığı dönemden beri gündemden düşmüyor. Haliye fenomen aşiret dizisi Asmalı Konak konusu ve oyuncu kadrosu yıllar geçmesine rağmen merak edildi. Peki Asmalı Konak konusu ne? Asmalı Konak oyuncuları kim?

Gelin Asmalı Konak dizisine dair tüm detayları görelim...

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Asmalı Konak Dizisi Konusu

Asmalı Konak Dizisi Konusu

Asmalı Konak, İstanbul’da yaşayan Bahar’ın, Kapadokya’nın köklü ailelerinden Karadağlar’ın varisi Seymen ile evlenip Ürgüp’teki Asmalı Konak’a taşınmasıyla başlayan olayları konu alır. Modern bir yaşam tarzına sahip olan Bahar, geleneksel değerlere sıkı sıkıya bağlı olan Karadağ ailesinin içinde yeni bir düzene ayak uydurmaya çalışır. Evlilikle birlikte iki farklı dünyanın çatışması, aile içindeki dengeleri sarsar. Dizi, kültürel farklılıklar, aile bağları ve bireysel özgürlük arasındaki gerilimler etrafında şekillenir.

Asmalı Konak Dizisi Oyuncuları

Asmalı Konak Dizisi Oyuncuları

  • Özcan Deniz – Seymen Karadağ

  • Nurgül Yeşilçay – Bahar Karadağ

  • Selda Alkor – Sümbül Karadağ

  • Ege Aydan – Yaman Bal

  • Şerif Sezer – Kader 

  • İpek Tuzcuoğlu – Dicle

  • Devrim Saltoğlu – Seyhan Karadağ

  • Eylem Yıldız – Zeynep Karadağ

  • Selda Özer – Dilara Hamzaoğlu

  • Kenan Bal – Ali Hamzaoğlu

  • Menderes Samancılar – Bekir Kirve

  • Goncagül Sunar – Hayriye

  • Yaman Tarcan – Haydar

  • Burak Altay – Salih

  • Canan Hoşgör – Gül Uysal

Asmalı Konak Sezonlar ve Bölümler

Asmalı Konak Sezonlar ve Bölümler

Asmalı Konak, 2002–2003 yılları arasında yayımlanıp toplamda 2 sezon sürdü. Fenomen aşiret dizisi Asmalı Konak, toplam 54 bölümden oluşmaktadır.

Asmalı Konak Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Asmalı Konak Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Asmalı Konak, 2002–2003 yılları arasında ATV kanalında yayınlandı. Asmalı Konak'ın tüm bölümleri ATV web sitesinde ve YouTube kanalında yer alıyor.

Asmalı Konak İzlenme Oranları ve Reytingler

Asmalı Konak İzlenme Oranları ve Reytingler

Asmalı Konak, Türk televizyon tarihinde reyting rekorları kıran dizilerden biridir. 2002–2003 yılları arasında ATV'de yayımlanan dizi, özellikle final bölümüyle dikkat çekmiştir. Final bölümünde ATV, toplamda 81 dakika 27 saniyeyi bulan reklam süresiyle yaklaşık 10 trilyon TL’lik (dönemin parasıyla) bir gelir sağladı. Bu rakam, bir televizyon dizisinin tek bölümü üzerinden elde edilen en yüksek reklam kazançları arasında yerini aldı ve o dönem için sektörde bir dönüm noktası olarak kayda geçti.

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Asmalı Konak Eleştiri ve Ödüller

Asmalı Konak Eleştiri ve Ödüller

30. Altın Kelebek Ödülleri (2003): Dizide 'Sümbül Karadağ' karakterini canlandıran Selda Alkor, bu performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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