Aşkta Kurallar Değişiyor: Juno’nun Kova Burcuna Geçişiyle İlişkilerini Sorgulayacak 4 Burç
Aşk hayatında her şey yolunda görünse bile insan bazen ilişkisinden gerçekten ne beklediğini sorgulayabiliyor. Özellikle uzun süreli birlikteliklerde özgürlük, güven ve bağlılık gibi konularda fikir ayrılıkları yaşanabiliyor. 24 Ekim’de evlilik ve uzun süreli ilişkilerle ilişkilendirilen Juno’nun Kova burcuna geçişi de astrolojik açıdan bu konuları yeniden düşünmek için önemli bir dönem olarak yorumlanıyor. Bu süreçte bazı burçlar partnerleriyle aralarındaki dengeyi sorgularken bazıları da gelecek planlarını yeniden değerlendirmek isteyebilir. Özellikle dört burç için ilişkilerde alışılmış düzenin dışına çıkma isteği artabilir.
Peki Juno’nun Kova burcuna geçişinden hangi burçlar daha fazla etkilenebilir?
Juno’nun Kova Burcuna Geçişi Ne Anlama Geliyor?
Kova
Aslan
Boğa
Akrep
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