Aşkta Kurallar Değişiyor: Juno’nun Kova Burcuna Geçişiyle İlişkilerini Sorgulayacak 4 Burç

Astrolojide Juno, evlilik, sadakat, bağlılık ve uzun süreli ilişkilerle ilişkilendirilen bir asteroittir. Venüs daha çok romantizm ve çekimle bağlantılıyken Juno, bir ilişkide kalıcı birliktelik kurmak için nelere ihtiyaç duyduğumuzu anlamak amacıyla yorumlanır.

24 Ekim 2026’da Juno’nun Kova burcuna geçmesiyle birlikte ilişkilerde özgürlük, eşitlik ve kişisel alan gibi konuların daha fazla önem kazanabileceği düşünülüyor.

Kova burcu bağımsızlık, arkadaşlık ve alışılmışın dışında düşünmekle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Juno’nun Kova’daki ilerleyişi, çiftlerin birbirlerine ne kadar alan tanıdıklarını ve gelecekten aynı şeyleri bekleyip beklemediklerini sorgulamalarıyla yorumlanıyor.

Özellikle sabit burçlar olan Kova, Aslan, Boğa ve Akrep için bu geçişin daha belirgin temalar taşıyabileceği düşünülüyor.