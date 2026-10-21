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Kısa Süreli Romantik İlişkilerde Başarılı Olan 4 Burç

Kısa Süreli Romantik İlişkilerde Başarılı Olan 4 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 16:36
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Anlamlı bir aşkın illa uzun sürmesi gerekmiyor. Bazı insanlar kısa süreli ilişkileri tercih ediyor ve her birini tutkuyla yaşıyor. Astrolojiye göre bazı burçlar da kısa ama akılda kalan aşklarda kendini en iyi hissediyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Koç burcunun hareketli yaşam tarzı, ilişki ciddileşmeye başladığında onu uzaklaştırıyor.

Koç burcunun hareketli yaşam tarzı, ilişki ciddileşmeye başladığında onu uzaklaştırıyor.

Oturma odasında otururken bile bir sonraki macerasını planlıyor. Onun için her zaman keşfedilecek yeni bir yer, tanışılacak yeni biri var.

Aşka da seyahate ve doğaya duyduğu heyecanla yaklaşıyor. Bu yüzden ilişkileri tutkulu geçiyor, eski sevgilileri dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda. Yine de işler ciddileşmeye başladığında çoğu zaman çekip gidiyor.

Yengeç burcu, terk edilme korkusu yüzünden ilişkilerine zamanla şüpheyle yaklaşabiliyor.

Yengeç burcu, terk edilme korkusu yüzünden ilişkilerine zamanla şüpheyle yaklaşabiliyor.

Bir an aşka idealist bir gözle bakıyor, bir sonraki an tek eşlilik fikrine derin bir şüpheyle yaklaşıyor. Birisiyle hayatını birleştirmek istiyor ama karşısındakinin bir gün onu bırakıp gideceği korkusu onu durduruyor.

Bu yüzden ilişkilerinin ilk dönemi ateşli ve yoğun geçiyor. İlişkinin geleceğine dair kuşkuları arttıkça bu yoğunluk yavaş yavaş sönüyor.

Aslan burcu, bir ilişkinin ilk aylarındaki balayı dönemini her şeye tercih ediyor.

Aslan burcu, bir ilişkinin ilk aylarındaki balayı dönemini her şeye tercih ediyor.

Dünyaya biraz tiyatro sahnesi gibi bakıyor ve durum hangi rolü gerektiriyorsa ona bürünüyor. İlişkilerde de kendini kusursuz bir romantik partner olarak sunuyor, karizması ve flörtöz tavırlarıyla karşısındakini etkiliyor.

Onu en çok heyecanlandıran şey, yeni bir ilişkinin başındaki belirsizlik ve heyecan.

Balık burcu, sonu belli ilişkilere bile kendini bütün kalbiyle bırakıyor.

Balık burcu, sonu belli ilişkilere bile kendini bütün kalbiyle bırakıyor.

Hayalindeki ilişkiler gerçekliğin sınırlarına sığmıyor, birçoğu sanki bir Nicholas Sparks ya da Jane Austen romanından çıkmış gibi.

Bazıları başarısız olacağını düşündüğü ilişkilerden uzak dururken Balık bu aşklara kendini atıyor. Partneriyle geçirdiği her günü, onu bir daha hiç görmeyecekmiş gibi yaşıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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