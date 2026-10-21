Kısa Süreli Romantik İlişkilerde Başarılı Olan 4 Burç

Oturma odasında otururken bile bir sonraki macerasını planlıyor. Onun için her zaman keşfedilecek yeni bir yer, tanışılacak yeni biri var.

Aşka da seyahate ve doğaya duyduğu heyecanla yaklaşıyor. Bu yüzden ilişkileri tutkulu geçiyor, eski sevgilileri dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda. Yine de işler ciddileşmeye başladığında çoğu zaman çekip gidiyor.