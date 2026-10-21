Kısa Süreli Romantik İlişkilerde Başarılı Olan 4 Burç
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Koç burcunun hareketli yaşam tarzı, ilişki ciddileşmeye başladığında onu uzaklaştırıyor.
Yengeç burcu, terk edilme korkusu yüzünden ilişkilerine zamanla şüpheyle yaklaşabiliyor.
Aslan burcu, bir ilişkinin ilk aylarındaki balayı dönemini her şeye tercih ediyor.
Balık burcu, sonu belli ilişkilere bile kendini bütün kalbiyle bırakıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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