Aşkta Eski Yaralar Yeniden Açılabilir: 28 Ekim’den Sonra Kalbiyle Yüzleşecek 4 Burç

Bazı kırgınlıkların üzerinden yıllar geçse de yaşananları tamamen unutmak kolay olmuyor. 28 Ekim’de aşkın gezegeni Venüs ile astrolojide geçmiş yaraları temsil eden Kiron arasında gerçekleşecek karşıt açı da ilişkilerde üzeri kapatılmış duyguları yeniden gündeme getirebilir. Üstelik Venüs retro hareketine devam ettiği için bu dönemde geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları ve cevapsız kalan sorular daha fazla düşünülebilir.

Astrolojik yorumlara göre özellikle dört burç için aşk hayatında bazı gerçeklerle yüzleşme zamanı geliyor. Peki 28 Ekim Venüs-Kiron karşıtlığından en çok hangi burçlar etkilenebilir?