Aşkta Eski Yaralar Yeniden Açılabilir: 28 Ekim’den Sonra Kalbiyle Yüzleşecek 4 Burç
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Bazı kırgınlıkların üzerinden yıllar geçse de yaşananları tamamen unutmak kolay olmuyor. 28 Ekim’de aşkın gezegeni Venüs ile astrolojide geçmiş yaraları temsil eden Kiron arasında gerçekleşecek karşıt açı da ilişkilerde üzeri kapatılmış duyguları yeniden gündeme getirebilir. Üstelik Venüs retro hareketine devam ettiği için bu dönemde geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları ve cevapsız kalan sorular daha fazla düşünülebilir.
Astrolojik yorumlara göre özellikle dört burç için aşk hayatında bazı gerçeklerle yüzleşme zamanı geliyor. Peki 28 Ekim Venüs-Kiron karşıtlığından en çok hangi burçlar etkilenebilir?
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28 Ekim Venüs-Kiron Karşıtlığı Aşk Hayatını Nasıl Etkileyecek?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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