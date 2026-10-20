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Aşkta Eski Yaralar Yeniden Açılabilir: 28 Ekim’den Sonra Kalbiyle Yüzleşecek 4 Burç

Aşkta Eski Yaralar Yeniden Açılabilir: 28 Ekim’den Sonra Kalbiyle Yüzleşecek 4 Burç

Burç Yorumları
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 13:19
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Bazı kırgınlıkların üzerinden yıllar geçse de yaşananları tamamen unutmak kolay olmuyor. 28 Ekim’de aşkın gezegeni Venüs ile astrolojide geçmiş yaraları temsil eden Kiron arasında gerçekleşecek karşıt açı da ilişkilerde üzeri kapatılmış duyguları yeniden gündeme getirebilir. Üstelik Venüs retro hareketine devam ettiği için bu dönemde geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları ve cevapsız kalan sorular daha fazla düşünülebilir.

Astrolojik yorumlara göre özellikle dört burç için aşk hayatında bazı gerçeklerle yüzleşme zamanı geliyor. Peki 28 Ekim Venüs-Kiron karşıtlığından en çok hangi burçlar etkilenebilir?

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28 Ekim Venüs-Kiron Karşıtlığı Aşk Hayatını Nasıl Etkileyecek?

28 Ekim Venüs-Kiron Karşıtlığı Aşk Hayatını Nasıl Etkileyecek?

Venüs, 25 Ekim’de retro hareketiyle Terazi burcuna geri dönüyor ve 28 Ekim’de Koç burcundaki Kiron ile karşıt açı oluşturuyor. Astrolojide Venüs aşkı, ilişkileri ve kendimize verdiğimiz değeri temsil ederken Kiron geçmişten taşıdığımız duygusal yaralarla ilişkilendiriliyor.

Bu iki gök cisminin karşı karşıya gelmesi, özellikle ilişkilerde yeterince sevilmediğini düşünen veya geçmişte güveni sarsılan kişiler için hassas bir döneme işaret ediyor. Daha önce önemsenmeyen bir söz yeniden hatırlanabilir, eski bir tartışma gündeme gelebilir ya da bir ilişkide neden sürekli aynı sorunların yaşandığı sorgulanabilir.

Ancak bu süreç yalnızca eski kırgınlıklarla ilgili değil. İnsanların ilişkilerde neye ihtiyaç duyduklarını anlamaları ve kendilerini rahatsız eden konuları konuşmaları için de bir fırsat olabilir.

İşte Venüs-Kiron karşıtlığından etkilenebilecek 4 burç!

Koç

Koç

Kiron’un doğrudan kendi burcunuzda bulunması, bu karşıtlığı kişisel olarak hissetmenize neden olabilir. Özellikle geçmişte kendinizi yetersiz hissettiğiniz veya olduğunuz gibi kabul edilmediğinizi düşündüğünüz bir ilişki yeniden aklınıza gelebilir.

Venüs’ün karşıt burcunuz Terazi’de retro hareketine devam etmesi ise partnerinizle aranızdaki beklenti farklılıklarını daha görünür hâle getirebilir. Sevdiğiniz kişinin bir davranışını gereğinden fazla kişisel algılayabilir ya da daha önce yaşadığınız bir hayal kırıklığını bugünkü ilişkinize taşıdığınızı fark edebilirsiniz.

Bu dönemde karşınızdaki kişiden sürekli sevildiğinize dair güvence beklemek yerine sizi asıl huzursuz eden konuyu konuşmanız iyi olabilir. Özellikle geçmişte yaşadığınız bir olay hâlâ ilişkinizi etkiliyorsa bunu yok saymak yerine çözmeye çalışın.

Terazi

Terazi

Yönetici gezegeniniz Venüs, 25 Ekim’de retro hareketiyle yeniden burcunuza dönüyor. Üç gün sonra Kiron ile oluşturacağı karşıt açı ise ilişkilerde uzun zamandır görmezden geldiğiniz bir konuyla yüzleşmenize neden olabilir.

Siz genellikle tartışma çıkmasın diye orta yolu bulmaya çalışıyorsunuz. Ancak geçmişte bir ilişkiyi kaybetmemek için kendi isteklerinizden vazgeçtiyseniz benzer bir durumla yeniden karşılaştığınızda bu kez aynı şekilde davranmak istemeyebilirsiniz.

Özellikle karşılık görmediğiniz hâlde emek vermeye devam ettiğiniz bir ilişkiyi sorgulayabilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki sorunları çözmek isterken bütün sorumluluğu üzerinize almamaya dikkat edin. Bu dönemde sizin için önemli olan, ilişkinin devam etmesinden önce içinde gerçekten mutlu olup olmadığınızı anlamak olabilir.

Yengeç

Yengeç

Geçmişte yaşananları kolay kolay unutmayan Yengeçler için 28 Ekim biraz duygusal geçebilir. Venüs-Kiron karşıtlığı, özellikle ilişkilerde güven ve aidiyet konularındaki eski kırgınlıklarınızı yeniden hatırlatabilir.

Bir zamanlar sizi hayal kırıklığına uğratan birinin sözleri aklınıza gelebilir. Belki de bugünkü ilişkinizde yaşadığınız küçük bir anlaşmazlığın neden sizi bu kadar üzdüğünü düşünmeye başlayabilirsiniz. Aslında verdiğiniz tepkinin yalnızca o an yaşananlarla ilgili olmadığını fark etmeniz mümkün.

Bu dönemde partnerinizin ne hissettiğinizi kendiliğinden anlamasını beklemek yerine duygularınızı açıkça anlatmayı deneyin. Geçmişte yaşadığınız bir güvensizliğin bugünkü ilişkinizde de tekrar edeceğini düşünmek sizi gereksiz yere yorabilir. Karşınızdaki kişinin davranışlarını geçmiş deneyimlerinizden bağımsız değerlendirmeye çalışın.

Oğlak

Oğlak

Duygularınızı kolay kolay belli etmeyen biri olabilirsiniz ancak 28 Ekim’deki Venüs-Kiron karşıtlığı, sizin de uzun zamandır konuşmaktan kaçındığınız bazı meseleleri gündeme getirebilir.

Özellikle aile hayatınızda veya geçmiş ilişkilerinizde yaşadığınız bir hayal kırıklığı, bugün insanlara ne kadar güvenebildiğinizi sorgulamanıza neden olabilir. Birine ihtiyaç duyduğunuzu belli etmekten hoşlanmıyor olabilirsiniz. Fakat sürekli güçlü görünmeye çalışmak, ilişkinizdeki duygusal ihtiyaçlarınızın anlaşılmasını zorlaştırabilir.

Partnerinizden beklediğiniz ilgiyi veya desteği göremediğinizi düşünüyorsanız bunu sessizce biriktirmek yerine konuşmanız daha faydalı olabilir. Her sorunu kendi başınıza çözmek zorunda değilsiniz. Sevdiğiniz kişinin size destek olmasına izin vermek, düşündüğünüzden çok daha iyi hissettirebilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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