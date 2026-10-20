Bu Hafta Talih Kuşu Bu 3 Burcun Başına Konacak: Şans Kapıları Sonuna Kadar Açılıyor!

Boğalar, sabırla beklediği bir konunun sonunda hareketlendiğini görebilir. Yeni bir iş teklifi ya da kazancı yükseltecek bir yol da bu hafta karşısına çıkabilir.

Kariyerinde yükselmek isteyenler, doğru insanlarla bağ kurup bir sonraki adımı planlamak için güzel bir zamanın içinde. Emeğinin fark edilmesi, daha büyük bir görev ya da bekleyen bir toplantıdan çıkacak iyi haber, Boğa'nın enerjisini yukarı çekebilir. Kalp işlerinde ise sağlam ve güvenilir bir zemin arayışı sürüyor. Sevgilisi olanlar ortak geleceği konuşup askıda kalan meseleleri kapatmak isteyebilir, yalnız olanlar da çevrelerinin canlandığını fark edebilir. Burcun haftalık mesajı sakin kalmak ve para kararlarında telaşa kapılmamak.