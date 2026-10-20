Bu Hafta Talih Kuşu Bu 3 Burcun Başına Konacak: Şans Kapıları Sonuna Kadar Açılıyor!
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Yeni haftaya girerken “bu hafta bana ne getirecek?” diye merak edenlerden misiniz? 19-25 Ekim haftasında gökyüzündeki hareketlilik, aşk, para ve kariyer konularında fırsatların kapıyı çalabileceği bir dönemi işaret ediyor. Uzman astrologların genel değerlendirmelerinde bu hafta üç burç öne çıkıyor. Peki bu haftanın en şanslı burçları hangileri? Gelin detaylara geçelim…
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Boğa, maddi konularda yeni fırsatlarla karşılaşabilir.
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Aslan, aşkta ve kariyerde parlayacağı bir haftaya giriyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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