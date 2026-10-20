Ne Kadar Tartışırlarsa Tartışsınlar Birbirinden Kopamayan 4 Burç İkilisi
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Koç ve Balık, ateşle su kadar farklı olsalar da birbirine çekiliyor.
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Boğa ve Başak, birbirlerine alıştıktan sonra onları ayırmak çok zor.
Terazi ile Yay arasında kıvılcımın çakması zaman alabiliyor.
İkizler ve Kova, birbirlerine nefes alacak alan bıraktıkları için uyumlu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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