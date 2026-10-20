Ne Kadar Tartışırlarsa Tartışsınlar Birbirinden Kopamayan 4 Burç İkilisi

Ayrı ayrı sorulsa ikisi de aşk konusunda şüpheci olduğunu, uzun ve istikrarlı bir ilişkiye mesafeli durduğunu söyleyebilir. Bu ortak belirsizlik onları ideal bir çift yapıyor.

Zaman zaman uzaklaşsalar da yeniden bir araya geliyorlar. Bu ilişkide zekice sohbetler, şakalaşmalar ve hareketli akşamlar eksik olmuyor.