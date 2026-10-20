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Ne Kadar Tartışırlarsa Tartışsınlar Birbirinden Kopamayan 4 Burç İkilisi

Ne Kadar Tartışırlarsa Tartışsınlar Birbirinden Kopamayan 4 Burç İkilisi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 10:31
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Bazı burçlar ne kadar tartışırsa tartışsın sonunda yine birbirine dönüyor. Astrolojiye göre bu dört ikilinin bağı, aralarındaki farklılıklardan bile güçlü.

Gelin birlikte bakalım.

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Koç ve Balık, ateşle su kadar farklı olsalar da birbirine çekiliyor.

Koç ve Balık, ateşle su kadar farklı olsalar da birbirine çekiliyor.

Bir an kedi köpek gibi kavga edebiliyorlar ama günün sonunda hep birbirlerinin kollarına dönüyorlar.

Balık, Koç'un macera sevgisinde ve dünyayı gezen yaşam tarzında dünyayla daha derin bir bağ görüyor. Koç ise Balık'ın dünyaya bakışındaki derin bilgeliğe hayran.

Boğa ve Başak, birbirlerine alıştıktan sonra onları ayırmak çok zor.

Boğa ve Başak, birbirlerine alıştıktan sonra onları ayırmak çok zor.

İkisi de konfora ve düzenli bir ev hayatına büyük önem veriyor, beklenmedik değişikliklerden hoşlanmıyor.

Demir gibi iradeleri ve kaybetmeyi sevmemeleri yüzünden ara sıra tartışabiliyorlar. Ancak sorunu içlerinde büyütmek yerine açıkça konuşup çözmeye çalışıyorlar.

Terazi ile Yay arasında kıvılcımın çakması zaman alabiliyor.

Terazi ile Yay arasında kıvılcımın çakması zaman alabiliyor.

Terazi yakın ve romantik ilişkilerde mutlu olurken, Yay mesafe ve özgürlükle besleniyor. Bu yüzden ikisinin hayata yaklaşımı birbirinden çok farklı.

Ama ilk bağ bir kez kurulduğunda, ikisi de kabul görme ve anlamlı bir yakınlık arayışında birbirini buluyor ve sürekli birbirine çekiliyor.

İkizler ve Kova, birbirlerine nefes alacak alan bıraktıkları için uyumlu.

İkizler ve Kova, birbirlerine nefes alacak alan bıraktıkları için uyumlu.

Ayrı ayrı sorulsa ikisi de aşk konusunda şüpheci olduğunu, uzun ve istikrarlı bir ilişkiye mesafeli durduğunu söyleyebilir. Bu ortak belirsizlik onları ideal bir çift yapıyor.

Zaman zaman uzaklaşsalar da yeniden bir araya geliyorlar. Bu ilişkide zekice sohbetler, şakalaşmalar ve hareketli akşamlar eksik olmuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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