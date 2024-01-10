Askeri Güç Sıralaması Yayınlandı! 2024 Yılında Dünyanın En Güçlü Orduları Belli Oldu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli internet sitesi Global Fire Power, '2024'ün En Güçlü Askeri Kuvvetleri' adlı listesini kamuoyu ile paylaştı. 145 ülkenin yer aldığı listenin askeri güçlerin hareket kabiliyeti, savaş alanında ne kadar süre boyunca aktif kalabilecekleri, teçhizatı, mali durumu, coğrafyası ve mevcut kaynakları gibi bir dizi faktörün dikkate alınması sonucunda oluşturulduğu ifade edildi.