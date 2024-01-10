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Askeri Güç Sıralaması Yayınlandı! 2024 Yılında Dünyanın En Güçlü Orduları Belli Oldu

Askeri Güç Sıralaması Yayınlandı! 2024 Yılında Dünyanın En Güçlü Orduları Belli Oldu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
10.01.2024 - 09:12

Amerika Birleşik Devletleri merkezli internet sitesi Global Fire Power, '2024'ün En Güçlü Askeri Kuvvetleri' adlı listesini kamuoyu ile paylaştı. 145 ülkenin yer aldığı listenin askeri güçlerin hareket kabiliyeti, savaş alanında ne kadar süre boyunca aktif kalabilecekleri, teçhizatı, mali durumu, coğrafyası ve mevcut kaynakları gibi bir dizi faktörün dikkate alınması sonucunda oluşturulduğu ifade edildi.

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Rusya ve Ukrayna arasında 2022'de başlayan savaş, birçok ülkeyi silahlanma yarışına sürükledi.

Rusya ve Ukrayna arasında 2022'de başlayan savaş, birçok ülkeyi silahlanma yarışına sürükledi.

Dünya genelinde ordulara yapılan yatırım, ciddi seviyelere ulaştı.

Özellikle Orta Doğu'daki terör örgütleriyle süregelen mücadelesi nedeniyle yerli savunma sanayiini öncelikli hale getirerek askeri stratejisini yeniden şekillendiren Türkiye, bu yıl listede üç basamak birden yükseldi. Başarının dikkat çekici olduğu vurgulandı.

Özellikle Orta Doğu'daki terör örgütleriyle süregelen mücadelesi nedeniyle yerli savunma sanayiini öncelikli hale getirerek askeri stratejisini yeniden şekillendiren Türkiye, bu yıl listede üç basamak birden yükseldi. Başarının dikkat çekici olduğu vurgulandı.

İşte, dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasına göre oluşan ilk 10 ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte diğer orduların konumu 👇

10 - İtalya

10 - İtalya

9 - Pakistan

9 - Pakistan

8 - Türkiye

8 - Türkiye
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7 - Japonya

7 - Japonya

6 - Birleşik Krallık

6 - Birleşik Krallık

5 - Güney Kore

5 - Güney Kore

4 - Hindistan

4 - Hindistan

3 - Çin

3 - Çin
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2 - Rusya

2 - Rusya

1 - ABD

1 - ABD

Dünyanın en güçlü orduları ilk 10

Dünyanın en güçlü orduları ilk 10
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