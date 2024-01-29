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Aşka Olan İnancımız Bitmiştir: Kurgu Olsa da Ayrılıklarıyla Yıkıldığımız 10 Dizi Çifti

etiket Aşka Olan İnancımız Bitmiştir: Kurgu Olsa da Ayrılıklarıyla Yıkıldığımız 10 Dizi Çifti

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 23:01

Kabul edelim, birçoğumuz dizi izlerken kendimizi kaptırıyoruz. Kendimizi kaptırdığımız bu dizilerdeki ayrılıklar da bizi mahvediyor. Salya sümük ağladığımız dizi ayrılıklarını sizler için derledik. Bizi mahveden dizi ayrılıklarına gelin birlikte bakalım!

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1. Ross ve Rachel

Friends dizisini izleyenlerin kahrolduğu bir ayrılık Ross ve Rachel. Çok zor bir araya gelen bu ikilinin ilişkisi hep inişli çıkışlıydı. İlişkinin bir noktasında büyük bir ayrılık yaşayan Ross ve Rachel bu ayrılıkta sevenlerini çok ağlattı. 😭

2. Cristina ve Burke

Grey's Anatomy dizisinde birçok ilişki ayrılıklar yaşadı. Ama bizi en çok yıkanlardan biri Cristina'nın büyük aşkı Burke ile ayrılığıydı. Evlenecekken terk edilen Cristina kadar olmasa da bu ayrılık bizi de çok ağlattı.

3. Lorelai ve Luke

Gilmore Girls'ün başından beri birlikte olmasını beklediğimiz Luke ve Lorelai sonunda oldu derken hemen bir ayrılık geldi. Bu ilk ayrılığı çiftimiz atlatınca ne kadar mutlu olduk anlatılamaz! Ama sonra gelen ikinci ayrılık bizi yıktı geçti.

4. Buffy ve Angel

Buffy izleyenlerin en çok sevdiği çift olan Buffy ve Angel'ın ayrılığı diziyi sevenlerin mahvolduğu anlardandı. Başından beri birlikte olmasını beklediğimiz çiftin ayrılığı kendimiz ayrılmışız kadar bizi üzdü. 👩‍❤️‍👨

5. Fiona Gallagher ve Steve Wilton

Fiona'nın ilk büyük aşkı Steve'den ayrıldığı sahne hepimizi yıktı. Fiona'dan bile daha çok üzüldüğümüz bu ayrılık sonrası Shameless hiç eskisi gibi olmadı. Fiona'yı o sefaletten duygusal ve finansal olarak kurtarmaya çalışan Steve/Jimmy ve Fiona aşkını herkes çok sevmişti.

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6. Fleabag ve Rahip

Fleabag dizisinde herkesin kavuşmasını heyecanla beklediği bu ikilinin ayrılığı herkesi derinden yaraladı. 'Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi' lafının tam olarak hissedildiği yer Fleabag ve rahibin ayrıldığı o an.

7. Jack ve Kate

Lost izleyenlerin en çok kavuşmasını istediği çift Jack ve Kate'di. Sawyer aralarına girince ilişkilerinde işler karışan bu ikili çok güzel bir çift olabilirdi. Ada hayatının karışıklığı ve Sawyer faktörü maalesef bu ilişkinin mutlu sonla bitmesine engel oldu.

8. John Carter ve Abby Lockhart

ER dizisinin fanları en çok hangi ayrılığa üzüldü desek herhalde bu ayrılık Abby ve Carter ayrılığı olurdu. Uzun süreli ilişkileri ayrılıkla biten bu çiftin ayrılıkları beklense de yine de bu izleyenlerin hıçkıra hıçkıra ağlamasına engel olamadı. 😢

9. Max Black ve Deke

2 Broke Girls dizisinde en sevdiğimiz çiftlerden olan Max ve Deke, bizi güldüren ve aşka inancımıza artıran bir çiftti. Max'in sonunda yüzünü güldüren Deke ile ayrılığı Max'ten daha çok bizi üzdü.

10. Robin ve Ted

Diziyi izlerken sonundaki annenin o olduğuna emin olduğumuz Robin ile Ted'in ayrılığı bizi yıkıp geçti. Ted'in uzun süre peşinden koştuğu Robin'le birlikte olduktan sonra yaşadıkları ayrılık herkesi mahvedip geçti.

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