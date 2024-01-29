Aşka Olan İnancımız Bitmiştir: Kurgu Olsa da Ayrılıklarıyla Yıkıldığımız 10 Dizi Çifti
Aşka Olan İnancımız Bitmiştir: Kurgu Olsa da Ayrılıklarıyla Yıkıldığımız 10 Dizi Çifti
Kabul edelim, birçoğumuz dizi izlerken kendimizi kaptırıyoruz. Kendimizi kaptırdığımız bu dizilerdeki ayrılıklar da bizi mahvediyor. Salya sümük ağladığımız dizi ayrılıklarını sizler için derledik. Bizi mahveden dizi ayrılıklarına gelin birlikte bakalım!
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1. Ross ve Rachel
2. Cristina ve Burke
3. Lorelai ve Luke
4. Buffy ve Angel
5. Fiona Gallagher ve Steve Wilton
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6. Fleabag ve Rahip
7. Jack ve Kate
8. John Carter ve Abby Lockhart
9. Max Black ve Deke
10. Robin ve Ted
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