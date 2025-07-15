Aşka Gelen Şahan Gökbakar'dan Pelin Akil'in Aile Boyu Paylaşımına 15 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Demet Özdemir
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Ece Erken
İrem Derici
Şahan Gökbakar
Merve Boluğur
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Yasemin Kay Allen
Can Yaman
Kenan İmirzalıoğlu
Pelin Akil
Çağla Şıkel
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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