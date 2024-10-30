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Aşk Evlilik Boşanma Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Aşk Evlilik Boşanma Dizisi Uyarlama mı?

Aşk Evlilik Boşanma Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Aşk Evlilik Boşanma Dizisi Uyarlama mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 22:56

NOW TV'de seyirci karşısına çıkacak Aşk Evlilik Boşanma dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekti. Bennu Yıldırımlar, Müjde Uzman ve Melisa Şenolsun'un başrollerinde yer aldığı iddialı yapımın konusu ve ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Aşk Evlilik Boşanma'nın konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? 

İşte, detaylar...

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NOW TV'nin iddialı yapımı Aşk Evlilik Boşanma için geri sayım başladı! İlk fragmanı ve ilk kareleri paylaşılan dizinin konusu da güçlü oyuncu kadrosu da şimdiden seyircinin ilgisini çekmeyi başardı.

NOW TV'nin iddialı yapımı Aşk Evlilik Boşanma için geri sayım başladı! İlk fragmanı ve ilk kareleri paylaşılan dizinin konusu da güçlü oyuncu kadrosu da şimdiden seyircinin ilgisini çekmeyi başardı.

Karga 7 Pictures imzalı uyarlama dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturuyor. Dizinin senaryosu ise Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınıyor.

Aşk Evlilik Boşanma Dizisinin Konusu Nedir?

Aşk Evlilik Boşanma Dizisinin Konusu Nedir?

İlişkide haklı olan tarafı tartışacağımız, 'Yataklar ayrılmalı mı?' gibi yorumlar yapacağımız dizi, aynı iş yerinde çalışan üç kadının evliliğini ekrana getirecek. Aşk, Evlilik, Boşanma dizisinde, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller elinden alınan Güner, Naz ve Gaye adlı üç kadının ayakta kalmak için birbirilerine tutunma hikayelerine şahit olacağız.

Aşk Evlilik Boşanma Dizisinin Oyuncuları Kimdir?

Aşk Evlilik Boşanma Dizisinin Oyuncuları Kimdir?

  • Bennu Yıldırımlar

  • Melisa Şenolsun

  • Müjde Uzman

  • Serhat Teoman 

  • Levent Can

  • Furkan Okumuş

  • Teoman Kumbaracıbaşı

  • Metin Coşkun

  • Ayçin İnci

  • Nihal Koldaş

  • Serhat Nalbantoğlu

  • Asu Lal Burnak

Aşk Evlilik Boşanma Dizisi Uyarlama mı, Yoksa Gerçek Hikaye mi?

Aşk Evlilik Boşanma Dizisi Uyarlama mı, Yoksa Gerçek Hikaye mi?

Aşk Evlilik Boşanma dizisi, ilk kez 2021 yılında seyirci ile buluşan Güney Kore dizisi 'Love ft. Marriage and Divorce' uyarlaması olarak karşımıza çıkacak. 

Üç sezondur seyircinin ilgisini ve beğenisini toplayan Love (ft. Marriage and Divorce) dizisi, aynı radyo programında çalışan 3 kadının mutlu gibi görünen evliliklerinde yaşanan değişimi anlatıyor.

Aşk Evlilik Boşanma Ne Zaman Başlayacak? Hangi Kanalda?

Aşk Evlilik Boşanma Ne Zaman Başlayacak? Hangi Kanalda?

NOW TV ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Aşk Evlilik Boşanma dizisinin yayın tarihi ise henüz belli değil. İlk tanıtımı yayınlanan dizinin ilk bölümünün de önümüzdeki günlerde seyirci karşına çıkması bekleniyor.

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İşte, Aşk Evlilik Boşanma dizisinin ilk tanıtımı 👇

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