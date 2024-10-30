Aşk Evlilik Boşanma Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Aşk Evlilik Boşanma Dizisi Uyarlama mı?

İlişkide haklı olan tarafı tartışacağımız, 'Yataklar ayrılmalı mı?' gibi yorumlar yapacağımız dizi, aynı iş yerinde çalışan üç kadının evliliğini ekrana getirecek. Aşk, Evlilik, Boşanma dizisinde, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller elinden alınan Güner, Naz ve Gaye adlı üç kadının ayakta kalmak için birbirilerine tutunma hikayelerine şahit olacağız.