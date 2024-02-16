Aşiyan Müzesi'nin Manzarasına Hayran Kalan Kullanıcı "Böyle Evim Olsa Ben de Şair Olurdum" Dedi
Aşiyan Müzesi'nin Manzarasına Hayran Kalan Kullanıcı "Böyle Evim Olsa Ben de Şair Olurdum" Dedi
Kaynak: https://twitter.com/hariikabiri
Tevfik Fikret'in 1906-1915 yılları arasında konut olarak kullandığı ve 1945 yılından bu yana müze olarak hizmet veren Aşiyan Müzesi, sosyal medyada viral oldu. İstanbul Boğazı'nın eşsiz güzelliğine yakından tanıklık eden tarihi mekanın manzarası, görenleri kendine hayran bıraktırdı.
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Tevfik Fikret'in 1906-1915 yılları arasında ikamet ettiği ev, günümüzde Aşiyan Müzesi olarak bilinmektedir.
Şairin Eyüp mezarlığında bulunan naaşı, 1961 yılında doğal görünümü ile çok beğendiği bu bahçeye nakledilmiş ve bu tarihten sonra müze "Aşiyan Müzesi" adını almıştır.
Burayı ziyaret eden bir kullanıcının yaptığı paylaşım da Twitter'da viral oldu.
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