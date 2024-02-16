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Aşiyan Müzesi'nin Manzarasına Hayran Kalan Kullanıcı "Böyle Evim Olsa Ben de Şair Olurdum" Dedi

Aşiyan Müzesi'nin Manzarasına Hayran Kalan Kullanıcı "Böyle Evim Olsa Ben de Şair Olurdum" Dedi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
16.02.2024 - 15:01

Tevfik Fikret'in 1906-1915 yılları arasında konut olarak kullandığı ve 1945 yılından bu yana müze olarak hizmet veren Aşiyan Müzesi, sosyal medyada viral oldu. İstanbul Boğazı'nın eşsiz güzelliğine yakından tanıklık eden tarihi mekanın manzarası, görenleri kendine hayran bıraktırdı.

Kaynak: https://twitter.com/hariikabiri
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Tevfik Fikret'in 1906-1915 yılları arasında ikamet ettiği ev, günümüzde Aşiyan Müzesi olarak bilinmektedir.

Tevfik Fikret'in 1906-1915 yılları arasında ikamet ettiği ev, günümüzde Aşiyan Müzesi olarak bilinmektedir.

1940 yılında, eşi Nazime Hanım'dan İstanbul Belediyesi tarafından satın alınan ev, 1945 yılında Edebiyat-ı Cedide Müzesi olarak halka açılmıştır.

Şairin Eyüp mezarlığında bulunan naaşı, 1961 yılında doğal görünümü ile çok beğendiği bu bahçeye nakledilmiş ve bu tarihten sonra müze "Aşiyan Müzesi" adını almıştır.

Şairin Eyüp mezarlığında bulunan naaşı, 1961 yılında doğal görünümü ile çok beğendiği bu bahçeye nakledilmiş ve bu tarihten sonra müze "Aşiyan Müzesi" adını almıştır.

Mekan, İstanbul'un en popüler tarihi noktalarından biri haline gelmiştir.

Burayı ziyaret eden bir kullanıcının yaptığı paylaşım da Twitter'da viral oldu.

Burayı ziyaret eden bir kullanıcının yaptığı paylaşım da Twitter'da viral oldu.
twitter.com

Odanın manzarasını paylaşan kullanıcı, güzellik karşısında 'Tevfik Fikret'in evinin manzarasına bakın.. benim evin manzarası böyle olsa ben de şair oldurdum' dedi.

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twitter.com
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