Aşık Olunası Yanını Söylüyoruz!

Şaşırmadık çünkü sen her halinle büyüleyicisin. Göz ucuyla bakan biri bile sende bir şeyler olduğunu hisseder; ama seni gerçekten tanıyan biri, her detayına ayrı ayrı hayran olur. Partnerin de seni ilk gördüğü andan itibaren sadece dış görünüşüne değil, o içten gelen ışığına, duruşuna, ses tonuna, hatta küçük alışkanlıklarına bile aşık oldu. Seni sen yapan ne varsa, hepsi ayrı ayrı kalbine dokundu. Hatta kusurlarını bile seve seve kabullendi, çünkü sende kusurlar bile başka duruyor. Ama en etkileyici tarafın, sevme biçimin. Karşındaki kişinin olumsuz yanlarını büyütmeden, eksiklerine rağmen değil, onlarla birlikte seviyorsun. İçtenliğinle, anlayışınla, şefkatinle sarıp sarmalıyorsun. Gerçekten imrenilesi bir halin var, ne diyelim… Aşkın tanımı sen olabilirsin!