Aşık Olunası Yanını Söylüyoruz!
Herkesin kalbe dokunan bir yanı vardır... Bazısı bakışıyla, bazısı gülüşüyle, kimisi de bir cümlesiyle yer eder birinin dünyasında. Peki ya seni aşık olunası yapan şey ne?
Gel, birlikte keşfedelim.
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Ne kadar affedici birisin? Puanla bakalım!
3. Aşkı tarif et deseler, ne söylersin?
4. Söyle bakalım, duygusal olarak açık olmak senin için kolay mıdır?
5. İlişkinizin ortak paydası ne?
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6. Partnerinle birlikte yapmaktan en zevk aldığınız aktivite ne?
7. Birine aşık olduğunda, ona nasıl yaklaşırsın?
8. Son olarak, bir kafeye otursan hangisini sipariş ederdin?
Her özelliğin!
Fikirlerin!
Güzel huyun!
Şefkatin!
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