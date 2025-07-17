onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Aşık Olunası Yanını Söylüyoruz!

etiket Aşık Olunası Yanını Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
17.07.2025 - 22:02

Herkesin kalbe dokunan bir yanı vardır... Bazısı bakışıyla, bazısı gülüşüyle, kimisi de bir cümlesiyle yer eder birinin dünyasında. Peki ya seni aşık olunası yapan şey ne?

Gel, birlikte keşfedelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Ne kadar affedici birisin? Puanla bakalım!

3. Aşkı tarif et deseler, ne söylersin?

4. Söyle bakalım, duygusal olarak açık olmak senin için kolay mıdır?

5. İlişkinizin ortak paydası ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Partnerinle birlikte yapmaktan en zevk aldığınız aktivite ne?

7. Birine aşık olduğunda, ona nasıl yaklaşırsın?

8. Son olarak, bir kafeye otursan hangisini sipariş ederdin?

Her özelliğin!

Şaşırmadık çünkü sen her halinle büyüleyicisin. Göz ucuyla bakan biri bile sende bir şeyler olduğunu hisseder; ama seni gerçekten tanıyan biri, her detayına ayrı ayrı hayran olur. Partnerin de seni ilk gördüğü andan itibaren sadece dış görünüşüne değil, o içten gelen ışığına, duruşuna, ses tonuna, hatta küçük alışkanlıklarına bile aşık oldu. Seni sen yapan ne varsa, hepsi ayrı ayrı kalbine dokundu. Hatta kusurlarını bile seve seve kabullendi, çünkü sende kusurlar bile başka duruyor. Ama en etkileyici tarafın, sevme biçimin. Karşındaki kişinin olumsuz yanlarını büyütmeden, eksiklerine rağmen değil, onlarla birlikte seviyorsun. İçtenliğinle, anlayışınla, şefkatinle sarıp sarmalıyorsun. Gerçekten imrenilesi bir halin var, ne diyelim… Aşkın tanımı sen olabilirsin!

Fikirlerin!

İlk bakışta çekici gelen şey belki gülüşündü, belki ses tonun ama sen konuşmaya başladığında, kelimelerinle bambaşka bir kapı açıldı. Kendinden bahsederken öylesine doğaldın ki, o içtenlik hemen geçti karşıya. Sahip olduğun çekicilik sadece dış görünüşte değil; düşüncelerinde, değerlerinde, anlatma biçiminde saklıydı. Ve o da zaten tam orada, kendini sana kaptırdı. Seninki öyle bir duruş ki, mesafeden bile hissediliyor. Nerede olursan ol, kendine has bir zarafetin, bir ağırlığın var. İnsan seninle konuşurken hem güvende hissediyor hem de etkileniyor. Çünkü fikirlerin net, duruşun sağlam ama tavrın yumuşacık. Sende akılda kalacak çok şey var. Yani sen sadece sevilmiyorsun, aynı anda hayran da kalınıyorsun.

Güzel huyun!

Kaşına, gözüne, boyuna, posuna… Yavrum tü tü tü maşallah! İlk bakışta vurulmalık bir güzelliğin var; sadece duruşunla bile etkiliyorsun. Zarif, dikkat çekici ve bambaşka bir ışıltı taşıyorsun üzerinde. Ama işin aslı, güzelliğin sadece dışarıdan değil… İçinde öyle bir kalp, öyle bir sevgi, öyle bir incelik var ki, gerçek hayranlık orada başlıyor. Nezaketin, içtenliğin, o herkese iyi gelme halin... İşte seni gerçekten özel kılan şeyler bunlar. Merhametinle sarıp sarmalıyorsun çevreni, sevginle büyütüyorsun kalpleri. Fiziksel çekiciliğin ilk anda etkiliyor ama içindeki o güzel huylar, seni unutulmaz kılıyor.Senin en aşık olunası yanın; dışına da yansıyan iç güzelliğin. Hem göz alıyorsun, hem gönül... Az kişiye nasip olur böyle bir bütünlük, sende ise doğallığın ta kendisi.

Şefkatin!

Senin sevme biçimin bambaşka. Kalbini açtığında sadece bir kişiyi değil, koca bir dünyayı içine alabiliyorsun. Öyle sahici, öyle derinden seviyorsun ki, yanında olan biri kendini değerli, önemli ve gerçek anlamda seviliyor hissediyor. Seninle olmak sadece bir ilişki yaşamak değil; huzura dokunmak, anlaşılmak ve güven bulmak demek. Yanındayken insan yargılanmaz, eksik hissetmez, aksine tamamlanmış gibi olur. Çünkü sen dinliyorsun, anlıyorsun, sarıyorsun… Seninle yaşanan sevgi başka bir dil gibi. Sessizliği bile güzel. İnsanlar sana sırtını yaslayabiliyor çünkü biliyorlar: sen oradasın, sağlam, gerçek ve içten bir şekilde. En aşık olunası yanın mı?  Hiç düşünmeden söyleyebiliriz: Herkesi sarıp sarmalayan, iyileştiren o güzel yüreğin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın