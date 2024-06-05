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Asgari Ücret Zammını Mahfi Eğilmez Değerlendirdi: "'Enflasyon Artmaz' Bilime, Zam Yapmamak İnsanlığa Aykırı"

Asgari Ücret Zammını Mahfi Eğilmez Değerlendirdi: "'Enflasyon Artmaz' Bilime, Zam Yapmamak İnsanlığa Aykırı"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.06.2024 - 12:30

AK Parti Kızılcahamam kampında asgari ücrete zam ve emekli maaşlarına da enflasyon farkı üzerine zam yapılmayacağı bilgileri sonrasında Mahfi Eğilmez asgari ücret için değerlendirmesini paylaştı: 'Enflasyonun böylesine arttığı bir yerde ücret artışı yapmamak insanlığa aykırı.'

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İktisatçı Mahfi Eğilmez, "Asgari Ücret Artırılmalı mı?" başlıklı yazısında, ekonomi yönetiminin açıklamalarında sürekli vurguladığı "ücret artışlarının enflasyonu yükselttiği" söylemlerini yorumladı.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, "Asgari Ücret Artırılmalı mı?" başlıklı yazısında, ekonomi yönetiminin açıklamalarında sürekli vurguladığı "ücret artışlarının enflasyonu yükselttiği" söylemlerini yorumladı.

Veriler üzerinden, ücretli çalışan sayısının 15,1 milyon kişi yaklaşık yarısı olan 7,5 milyon kişinin de asgari ücretle çalıştığının tahmin edildiğine değinen Eğilmez, ' diyen 'Asgari ücret artırıldığı zaman bu artış asgari ücretlilerle sınırlı kalmıyor, bütün ücretler buna göre artıyor. Demek ki asgari ücret artırıldığında ücretlerde çeşitli artışlar yapılması söz konusu oluyor' dedi.

17.002 TL olan asgari ücrete karşılık, Türk-İş'in açlık sınırının 18.969 TL, yoksulluk sınırının da 61.789 TL olduğuna da değindi.

"Asgari ücret artışı enflasyon yaratır mı?"

"Asgari ücret artışı enflasyon yaratır mı?"

İktisatçıların bu konuda ikiye bölündüğünü belirten Eğilmez, tüketim ve tasarrufa yönlendirilen gelirin, asgari ücretli ve emekli kesimde tasarrufa yetmeyeceği üzerinden, alınan zamla tamamen tüketime yönelerek talep üzerinden enflasyon yaratabileceğini belirtti.

"Asgari ücret artarsa enflasyon artmaz demek ekonomi bilimine aykırı bir tezdir."

"Asgari ücret artarsa enflasyon artmaz demek ekonomi bilimine aykırı bir tezdir."

Eğilmez, 'Onun için burada da asgari ücret artışının enflasyon yaratmayacağını söyleyenlere çok şaşırmamak lazım' derken, bir de 'Gelelim işim öteki yanına' diyor ve önemli bir ekleme yapıyor: 

Enflasyon artacak diye açlık sınırının yaklaşık 2 bin lira, yoksulluk sınırının da yaklaşık 28 bin lira altındaki asgari ücreti ve onun bile altındaki emekli ücretlerini artırmayalım demek mümkün mü? Ya da bu insanlara 'biz enflasyonu düşürünce sorun kökten çözülecek sıkın biraz dişinizi' demek? Gerçi bunu söylemenin mümkün olduğunu Türkiye’de yaşayarak görüyoruz.

"Enflasyonun böylesine arttığı bir yerde asgari ücret ve emekli maaşı alanlara ücret artışı yapmamak insanlığa aykırıdır."

"Enflasyonun böylesine arttığı bir yerde asgari ücret ve emekli maaşı alanlara ücret artışı yapmamak insanlığa aykırıdır."

Asgari ücret ve emekli maaşlarının artırılmasının enflasyonu etkileyeceğini reddetmek bilime aykırıdır ama enflasyonun böylesine arttığı bir yerde asgari ücret ve emekli maaşı alanlara ücret artışı yapmamak insanlığa aykırıdır. Bu iki konuyu birbirinden ayıralım.

Eğilmez'in yazısı sosyal medyada da kullanıcıları ikiye böldü.

Eğilmez'in yazısı sosyal medyada da kullanıcıları ikiye böldü.
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Çoğunlukla "yüksek şirket" karlarına dikkat çekilen yorumlarda,

Çoğunlukla "yüksek şirket" karlarına dikkat çekilen yorumlarda,
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Enflasyonist etkinin maaş zamları sonrası kar hırsıyla (greedflation) fiyat yükselişlerine giden şirketlerden oluştuğu görüşleri yorumlara damga vurdu.

Enflasyonist etkinin maaş zamları sonrası kar hırsıyla (greedflation) fiyat yükselişlerine giden şirketlerden oluştuğu görüşleri yorumlara damga vurdu.
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Bilimsel açıklamalar da yapılırken,

Bilimsel açıklamalar da yapılırken,
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Asgari ücret artışı temmuz ayına kadar sıklıkla tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.

Asgari ücret artışı temmuz ayına kadar sıklıkla tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.
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Ekonomi yönetiminin buna izin verip vermeyeceği yakından izlenirken,

Ekonomi yönetiminin buna izin verip vermeyeceği yakından izlenirken,
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Sizce, 6 ayda enflasyonla mum gibi eriyen maaşlara ara zam gelir mi?

Sizce, 6 ayda enflasyonla mum gibi eriyen maaşlara ara zam gelir mi?
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