Asgari Ücret Zammını Mahfi Eğilmez Değerlendirdi: "'Enflasyon Artmaz' Bilime, Zam Yapmamak İnsanlığa Aykırı"

Veriler üzerinden, ücretli çalışan sayısının 15,1 milyon kişi yaklaşık yarısı olan 7,5 milyon kişinin de asgari ücretle çalıştığının tahmin edildiğine değinen Eğilmez, ' diyen 'Asgari ücret artırıldığı zaman bu artış asgari ücretlilerle sınırlı kalmıyor, bütün ücretler buna göre artıyor. Demek ki asgari ücret artırıldığında ücretlerde çeşitli artışlar yapılması söz konusu oluyor' dedi.

17.002 TL olan asgari ücrete karşılık, Türk-İş'in açlık sınırının 18.969 TL, yoksulluk sınırının da 61.789 TL olduğuna da değindi.