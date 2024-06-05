Asgari Ücret Zammını Mahfi Eğilmez Değerlendirdi: "'Enflasyon Artmaz' Bilime, Zam Yapmamak İnsanlığa Aykırı"
Asgari Ücret Zammını Mahfi Eğilmez Değerlendirdi: "'Enflasyon Artmaz' Bilime, Zam Yapmamak İnsanlığa Aykırı"
AK Parti Kızılcahamam kampında asgari ücrete zam ve emekli maaşlarına da enflasyon farkı üzerine zam yapılmayacağı bilgileri sonrasında Mahfi Eğilmez asgari ücret için değerlendirmesini paylaştı: 'Enflasyonun böylesine arttığı bir yerde ücret artışı yapmamak insanlığa aykırı.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
İktisatçı Mahfi Eğilmez, "Asgari Ücret Artırılmalı mı?" başlıklı yazısında, ekonomi yönetiminin açıklamalarında sürekli vurguladığı "ücret artışlarının enflasyonu yükselttiği" söylemlerini yorumladı.
"Asgari ücret artışı enflasyon yaratır mı?"
"Asgari ücret artarsa enflasyon artmaz demek ekonomi bilimine aykırı bir tezdir."
"Enflasyonun böylesine arttığı bir yerde asgari ücret ve emekli maaşı alanlara ücret artışı yapmamak insanlığa aykırıdır."
Eğilmez'in yazısı sosyal medyada da kullanıcıları ikiye böldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çoğunlukla "yüksek şirket" karlarına dikkat çekilen yorumlarda,
Enflasyonist etkinin maaş zamları sonrası kar hırsıyla (greedflation) fiyat yükselişlerine giden şirketlerden oluştuğu görüşleri yorumlara damga vurdu.
Bilimsel açıklamalar da yapılırken,
Asgari ücret artışı temmuz ayına kadar sıklıkla tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.
Ekonomi yönetiminin buna izin verip vermeyeceği yakından izlenirken,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizce, 6 ayda enflasyonla mum gibi eriyen maaşlara ara zam gelir mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın