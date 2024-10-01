Artık Bir Karar Veriyoruz: Eski Sevgili ile Arkadaş Kalınır mı?

Partnerinizle yakın zamanda ayrıldıysanız, bir gün onlarla arkadaş olmanın mümkün olup olmadığını ve bunun iyi bir fikir olup olmadığını merak edebilirsiniz.

Bu içeriğimizde bunun nasıl bir fikir olduğunu gelin birlikte konuşalım. 👇😍