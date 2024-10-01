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Artık Bir Karar Veriyoruz: Eski Sevgili ile Arkadaş Kalınır mı?

etiket Artık Bir Karar Veriyoruz: Eski Sevgili ile Arkadaş Kalınır mı?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 22:01

Partnerinizle yakın zamanda ayrıldıysanız, bir gün onlarla arkadaş olmanın mümkün olup olmadığını ve bunun iyi bir fikir olup olmadığını merak edebilirsiniz. 

Bu içeriğimizde bunun nasıl bir fikir olduğunu gelin birlikte konuşalım. 👇😍

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Bir yandan, hayatınızın bu kadar büyük bir parçası olan biriyle tüm iletişiminizi aniden kesmek zor olabilir.

Özellikle ciddi bir romantik ilişki söz konusuysa, o kişiyle aranızdaki duygusal ve fiziksel yakınlıktan vazgeçmek zor olabilir.

Öte yandan karşınızdaki kişiye kırgın ve kızgın olabilirsiniz, bu da onunla arkadaş olmanızı zorlaştırabilir.

Onlara karşı ne yapacağınızı tam olarak bilemediğiniz pek çok çözülmemiş duygunuz olabilir.

Önceki bağlantınızın bir kısmına tutunup tutunamayacağınızı veya ilişkinizi yeni, platonik bir şekilde yeniden keşfedip keşfedemeyeceğinizi merak edebilirsiniz.

Bu sorunun doğru bir cevabı yoktur ve her durum farklıdır. Ancak eski sevgilinizle arkadaş kalmaya çalışıp çalışmayacağınıza karar verirken göz önünde bulundurmanız gereken birçok faktör vardır.

Peki eski sevgili ile neden arkadaş kalmak istenir?

Eğer eski sevgilinizle çok sayıda ortak arkadaşınız varsa, anlaşmazlığa düşmek işleri herkes için tuhaf ve zor hale getirebilir. Birbirinizle arkadaş olmak için çaba göstermek, sosyal bağlarınızı korumanıza yardımcı olabilir.

Aynı iş yerinde çalışıyor olmanız onunla arkadaş kalmak için bir sebeptir.

Eski sevgilinizle meslektaşsanız ve birlikte çalışıyorsanız, samimi ve arkadaş canlısı kalmak, işyerinde herhangi bir sürtüşmeyi önlemeye yardımcı olabilir.

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Ortak bir hobiye sahipseniz bu da arkadaş kalmanız için bir diğer geçerli neden olabilir.

Eski partnerinizle ortak ilgi alanlarınız varsa veya belirli hobilere veya etkinliklere birlikte katılmaya devam ediyorsanız, birbirinizle arkadaş kalmanız yararlı olabilir.

Dostane bir ayrılık süreci yaşamanız da arkadaş olarak kalmanızı mantıklı kılar.

Eski sevgilinizle dostane bir şekilde veya basit nedenlerle yollarınız ayrıldıysa, onlarla arkadaş kalmaktan mutlu olabilirsiniz.

Bu ayrılığa hazırlıksız yakalanmanız da arkadaş kalmak istemeniz için bir nedendir.

Araştırmalar eski sevgilinizle arkadaş olarak kalmanın zaman içinde geliştirdiğiniz aşinalık ve duygusal bağ nedeniyle bir güvenlik duygusu sağlamaya yardımcı olduğunu söylüyor. Bir ilişkinin duygusal güvenliğinden vazgeçmek zor olabilir ve bu duyguyu korumanın yollarını bulmaya çalışabilirsiniz.

Peki onunla arkadaş kalmayı istemek hangi durumlarda iyi fikir olabilir?

Siz ve eski sevgiliniz artık birbirinize karşı romantik duygular beslemiyor. Platonik bir ilişkiniz olabilir ve onlara arkadaş gibi davranabilirsiniz, daha fazlası değil.

Aynı duyguları paylaşıyorsanız.

İkiniz de aynı taraftasınız ve birbirinizle gerçekten arkadaş olmak istiyorsunuz. İşte durum böyle olursa arkadaş kalmak iyi fikre dönüşür.

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Birbirinize destek olabiliyorsanız.

Birbirinize karşılıklı saygı duyuyorsunuz ve birbirinize destek kaynağı olmaya devam ediyorsunuz.

Peki eski sevgilinizle arkadaş kalmak ne zaman kötü bir fikir olur?

Eski sevgiliniz size herhangi bir şekilde tacizde bulunduğunda ya da size zarar verdiğinde çok kötü bir fikirdir.

Bu ayrılık süreci bir aldatma ya da büyük bir yalanla gerçekleştiyse, arkadaş kalmak çok kötü bir fikirdir.

Siz veya eski sevgiliniz yalan söylediniz veya birbirinizi aldattınız ve birbirinizi ciddi şekilde yaraladınız.

Ayrılık süreci yaşandıktan sonra kendini aşırı rahatlamış hissediyorsan, arkadaş kalmana hiç gerek yok.

Hiç gereği yok şöyle bi' arkana yaslan güzelce, derin bir oh çek. Bu hayatta en önemli şey sensin, üzerindeki enkazı kaldıracak olan da sadece sensin.

Ama tüm bunlardan evvel, eski sevgilinizle arkadaş kalın ya da kalmayın; hiç fark etmez. Önce bir nefes alın. ❤

Eğer siz ve partneriniz uzun vadeli, yürümemiş ciddi bir ilişki içindeyseniz ya da özellikle kötü bir ayrılık yaşadıysanız, ikinizin de duygularınızı işlemesi ve kapanışı başarması biraz zaman alabilir.

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