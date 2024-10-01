Artık Bir Karar Veriyoruz: Eski Sevgili ile Arkadaş Kalınır mı?
Artık Bir Karar Veriyoruz: Eski Sevgili ile Arkadaş Kalınır mı?
Partnerinizle yakın zamanda ayrıldıysanız, bir gün onlarla arkadaş olmanın mümkün olup olmadığını ve bunun iyi bir fikir olup olmadığını merak edebilirsiniz.
Bu içeriğimizde bunun nasıl bir fikir olduğunu gelin birlikte konuşalım. 👇😍
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Bir yandan, hayatınızın bu kadar büyük bir parçası olan biriyle tüm iletişiminizi aniden kesmek zor olabilir.
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Öte yandan karşınızdaki kişiye kırgın ve kızgın olabilirsiniz, bu da onunla arkadaş olmanızı zorlaştırabilir.
Önceki bağlantınızın bir kısmına tutunup tutunamayacağınızı veya ilişkinizi yeni, platonik bir şekilde yeniden keşfedip keşfedemeyeceğinizi merak edebilirsiniz.
Peki eski sevgili ile neden arkadaş kalmak istenir?
Aynı iş yerinde çalışıyor olmanız onunla arkadaş kalmak için bir sebeptir.
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Ortak bir hobiye sahipseniz bu da arkadaş kalmanız için bir diğer geçerli neden olabilir.
Dostane bir ayrılık süreci yaşamanız da arkadaş olarak kalmanızı mantıklı kılar.
Bu ayrılığa hazırlıksız yakalanmanız da arkadaş kalmak istemeniz için bir nedendir.
Peki onunla arkadaş kalmayı istemek hangi durumlarda iyi fikir olabilir?
Aynı duyguları paylaşıyorsanız.
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