Arkane Austin Kapanırken: Redfall Son Güncellemesi İle Birlikte Kendi Akışına Bırakılacak
Arkane Austin Kapanırken: Redfall Son Güncellemesi İle Birlikte Kendi Akışına Bırakılacak
Arkane Austin tarafından geliştirilen ve Mayıs 2023 yılında Bethesda tarafından yayınlanan vampir temalı Redfall, son güncellemesiyle birlikte kendi akışına bırakılacak.
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Oyuncular Redfall'dan hiç memnun değil!
Geliştirici Arkane Austin kapanıyor!
Güncelleme ile birlikte tek oyunculu bir mod geliyor.
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