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Arkane Austin Kapanırken: Redfall Son Güncellemesi İle Birlikte Kendi Akışına Bırakılacak

Arkane Austin Kapanırken: Redfall Son Güncellemesi İle Birlikte Kendi Akışına Bırakılacak

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 23:46

Arkane Austin tarafından geliştirilen ve Mayıs 2023 yılında Bethesda tarafından yayınlanan vampir temalı Redfall, son güncellemesiyle birlikte kendi akışına bırakılacak.

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Oyuncular Redfall'dan hiç memnun değil!

Oyuncular Redfall'dan hiç memnun değil!

2 Mayıs 2023 tarihinde çıkan Redfall, çok oyunculu bir aksiyon-macera deneyimi sunuyor. Ancak optimizasyon konusunda sorunlar yaşayan oyun, aldığı güncellemeler ile birlikte de pek toparlayamadı.

Geliştirici Arkane Austin kapanıyor!

Geliştirici Arkane Austin kapanıyor!

Geçtiğimiz hafta Xbox bünyesinde bulunan 4 stüdyonun kapanacağı açıklanmıştı. Bunlardan bir tanesi ise Redfall'ın geliştiricisi olan Arkane Austin. Kapanmaya yakın son bir güncelleme ile birlikte oyunculara veda etmek istiyorlar.

Güncelleme ile birlikte tek oyunculu bir mod geliyor.

Güncelleme ile birlikte tek oyunculu bir mod geliyor.

Tamamen çevrimdışı oynanabileceği söylenen bir tek oyunculu içerik, bu güncelleme ile birlikte oyunculara sunulacak ve daha sonra stüdyo kapanarak Redfall kaderin akışına bırakılacak. Sunucuların ise ne kadar süre açık kalacağı bilinmiyor.

Kapanan diğer Xbox stüdyoları;

Kapanan diğer Xbox stüdyoları;

Redfall'ın geliştiricisi Arkane Studios harici Xbox bünyesinde bulunan Tango Gameworks, Alpha Dog Studios ve Roundhouse Games kapanan diğer stüdyolar. Özellikle Tango Gameworks, daha önce Hi-Fi Rush ile büyük beğeni toplamıştı.

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