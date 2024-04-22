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Arda Güler, Real Madrid Futbolcularıyla Mangal Yapıp, Halay Çekti

Arda Güler, Real Madrid Futbolcularıyla Mangal Yapıp, Halay Çekti

arda güler
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.04.2024 - 19:52

Real Madrid'in Türk futbolcusu Arda Güler, takım arkadaşlarıyla mangal sefası yaptı. Güler'in paylaştığı bir videoda Real Madrid futbolcularına halay çekmeyi öğrettiği görüldü. 

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve son zamanlarda adı yeni transfer iddialarıyla gündeme gelen genç futbolcu Arda Güler'den takımıyla mangal sefası paylaşımı geldi.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve son zamanlarda adı yeni transfer iddialarıyla gündeme gelen genç futbolcu Arda Güler'den takımıyla mangal sefası paylaşımı geldi.

Güler'in havuz başı eğlencesinde mangal ve çiğ köfte de yer aldı.

Güler'in havuz başı eğlencesinde mangal ve çiğ köfte de yer aldı.

Instagram hikayesinin devamında ise Güler'in arkadaşlarına halay çekmeyi öğretmeye çalıştığı görüldü. 📹

Güler'in paylaşımlarına sosyal medyada yorumlar gecikmedi 👇

Güler'in paylaşımlarına sosyal medyada yorumlar gecikmedi 👇
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