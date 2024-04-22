Arda Güler, Real Madrid Futbolcularıyla Mangal Yapıp, Halay Çekti
Arda Güler, Real Madrid Futbolcularıyla Mangal Yapıp, Halay Çekti
Real Madrid'in Türk futbolcusu Arda Güler, takım arkadaşlarıyla mangal sefası yaptı. Güler'in paylaştığı bir videoda Real Madrid futbolcularına halay çekmeyi öğrettiği görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve son zamanlarda adı yeni transfer iddialarıyla gündeme gelen genç futbolcu Arda Güler'den takımıyla mangal sefası paylaşımı geldi.
Güler'in havuz başı eğlencesinde mangal ve çiğ köfte de yer aldı.
Instagram hikayesinin devamında ise Güler'in arkadaşlarına halay çekmeyi öğretmeye çalıştığı görüldü. 📹
Güler'in paylaşımlarına sosyal medyada yorumlar gecikmedi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın