onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Arda Güler'in Liverpool Karşısında Gösterdiği Performans Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Arda Güler'in Liverpool Karşısında Gösterdiği Performans Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 01:46

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Premier Lig ekibi Liverpool'a konuk oldu. 2-0 biten maçta kazanan taraf ev sahibi ekip Liverpool oldu. Liverpool'a galibiyeti getiren goller Alexis Mac Allister ve Cody Gakpo'dan geldi. Real Madrid forması giyen millî futbolcu Arda Güler de maça ilk 11'de başladı. 

57 dakika sahada kalan genç yıldız, yerini Lucas Vazquez'e bıraktı. Real Madrid formasıyla bu sezon ilk defa bir Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11 başlayan Arda Güler'in gösterdiği performans ise sosyal medyada çok konuşuldu. Kimileri performansını yetersiz bulurken, kimileri Arda'yı erkenden oyundan aldığı için Carlo Ancelotti'ye sitem etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Real Madrid'in Liverpool'a 2-0 mağlup olduğu maçta millî futbolcumuz Arda Güler 57 dakika sahada kaldı.

Real Madrid'in Liverpool'a 2-0 mağlup olduğu maçta millî futbolcumuz Arda Güler 57 dakika sahada kaldı.

Arda Güler'in gösterdiği performans ise sosyal medyada tartışma yarattı. Bazıları Arda'nın performansını eleştirdi, bazıları ise başta Ancelotti olmak üzere Mbappe ve Bellingham gibi isimlere verip veriştirdi.

Arda Güler'in gösterdiği performans ise sosyal medyada tartışma yarattı. Bazıları Arda'nın performansını eleştirdi, bazıları ise başta Ancelotti olmak üzere Mbappe ve Bellingham gibi isimlere verip veriştirdi.

İşte, sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın