Arda Güler'in Liverpool Karşısında Gösterdiği Performans Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
Arda Güler'in Liverpool Karşısında Gösterdiği Performans Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Premier Lig ekibi Liverpool'a konuk oldu. 2-0 biten maçta kazanan taraf ev sahibi ekip Liverpool oldu. Liverpool'a galibiyeti getiren goller Alexis Mac Allister ve Cody Gakpo'dan geldi. Real Madrid forması giyen millî futbolcu Arda Güler de maça ilk 11'de başladı.
57 dakika sahada kalan genç yıldız, yerini Lucas Vazquez'e bıraktı. Real Madrid formasıyla bu sezon ilk defa bir Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11 başlayan Arda Güler'in gösterdiği performans ise sosyal medyada çok konuşuldu. Kimileri performansını yetersiz bulurken, kimileri Arda'yı erkenden oyundan aldığı için Carlo Ancelotti'ye sitem etti.
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Real Madrid'in Liverpool'a 2-0 mağlup olduğu maçta millî futbolcumuz Arda Güler 57 dakika sahada kaldı.
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Arda Güler'in gösterdiği performans ise sosyal medyada tartışma yarattı. Bazıları Arda'nın performansını eleştirdi, bazıları ise başta Ancelotti olmak üzere Mbappe ve Bellingham gibi isimlere verip veriştirdi.
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