Arda Güler Geri Döndü! A Milli Takım'ın Çekya Maçı İlk 11'i Belli Oldu
Arda Güler Geri Döndü! A Milli Takım'ın Çekya Maçı İlk 11'i Belli Oldu
Portekiz maçında Arda Güler'i ilk 11'e almaması nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Vincenzo Montella, oldukça kritik olan Çekya maçına Real Madrid forması giyen genç yıldızla başlama kararı aldı. Kadroda Portekiz maçına göre ciddi değişim yaşandı.
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, saat 22'de Çekya ile mücadele edecek.
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Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, heyecanla beklenirken ilk 11'ler de belli oldu.
Teknik direktör Montella, Gürcistan maçına yakın bir 11'le sahaya çıkmayı tercih etti.
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