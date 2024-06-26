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Arda Güler Geri Döndü! A Milli Takım'ın Çekya Maçı İlk 11'i Belli Oldu

Arda Güler Geri Döndü! A Milli Takım'ın Çekya Maçı İlk 11'i Belli Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 20:52

Portekiz maçında Arda Güler'i ilk 11'e almaması nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Vincenzo Montella, oldukça kritik olan Çekya maçına Real Madrid forması giyen genç yıldızla başlama kararı aldı. Kadroda Portekiz maçına göre ciddi değişim yaşandı.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, saat 22'de Çekya ile mücadele edecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, saat 22'de Çekya ile mücadele edecek.

Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, heyecanla beklenirken ilk 11'ler de belli oldu.

Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, heyecanla beklenirken ilk 11'ler de belli oldu.

Teknik direktör Montella, Gürcistan maçına yakın bir 11'le sahaya çıkmayı tercih etti.

Teknik direktör Montella, Gürcistan maçına yakın bir 11'le sahaya çıkmayı tercih etti.

11'imiz 👇

11'imiz 👇

Mert Günok, Merih Demiral, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz.

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