Araştırmalara Göre Kedi-Köpek Beslemek Beyin Sağlığını Koruyabilir

Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmada, köpek sahiplerinin hafıza testlerinde daha yüksek performans gösterdiği, kedi sahiplerinin ise sözel becerilerdeki düşüşü daha yavaş yaşadığı tespit edildi. Veriler, 50 yaş ve üzeri bireylerin sağlık ve emeklilik sürecine dair yapılan uzun dönemli sekiz anketten toplandı.

Bu anketler 18 yıla yayılan bir dönemi kapsıyor. Araştırma, evcil hayvan sahipliğinin yaşa bağlı bilişsel değişimleri doğrudan etkileyebileceğine işaret ediyor. Özellikle köpek sahiplerinde hafıza kaybı riskinin daha düşük olduğu görülürken, kedi sahiplerinde sözel yeteneklerin zaman içinde daha az zayıfladığı belirlendi.