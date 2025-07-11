Araştırmalara Göre Kedi-Köpek Beslemek Beyin Sağlığını Koruyabilir
University of Geneva'dan Adriana Rostekova liderliğindeki bir ekip tarafından yürütülen yeni araştırma, kedi ve köpek sahipliğinin bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Çalışma, 50 yaş ve üzerindeki bireylerin sağlık ve emeklilik süreçlerini inceleyen sekiz farklı anketin 18 yıllık verileri kullanılarak gerçekleştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köpek sahiplerinin hafızası daha keskin, kedi sahiplerinin sözel becerileri daha dirençli.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köpek ve kedi sahipliği ile kurulan sosyal ve duygusal bağlar bilişsel sağlığı etkiliyor olabilir.
Evcil hayvan sahipliği, sağlıklı yaşlanma alışkanlıkları içinde değerlendiriliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın