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Araştırmalara Göre Kedi-Köpek Beslemek Beyin Sağlığını Koruyabilir

Araştırmalara Göre Kedi-Köpek Beslemek Beyin Sağlığını Koruyabilir

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.07.2025 - 22:39

University of Geneva'dan Adriana Rostekova liderliğindeki bir ekip tarafından yürütülen yeni araştırma, kedi ve köpek sahipliğinin bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Çalışma, 50 yaş ve üzerindeki bireylerin sağlık ve emeklilik süreçlerini inceleyen sekiz farklı anketin 18 yıllık verileri kullanılarak gerçekleştirildi. 

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Köpek sahiplerinin hafızası daha keskin, kedi sahiplerinin sözel becerileri daha dirençli.

Köpek sahiplerinin hafızası daha keskin, kedi sahiplerinin sözel becerileri daha dirençli.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmada, köpek sahiplerinin hafıza testlerinde daha yüksek performans gösterdiği, kedi sahiplerinin ise sözel becerilerdeki düşüşü daha yavaş yaşadığı tespit edildi. Veriler, 50 yaş ve üzeri bireylerin sağlık ve emeklilik sürecine dair yapılan uzun dönemli sekiz anketten toplandı. 

Bu anketler 18 yıla yayılan bir dönemi kapsıyor. Araştırma, evcil hayvan sahipliğinin yaşa bağlı bilişsel değişimleri doğrudan etkileyebileceğine işaret ediyor. Özellikle köpek sahiplerinde hafıza kaybı riskinin daha düşük olduğu görülürken, kedi sahiplerinde sözel yeteneklerin zaman içinde daha az zayıfladığı belirlendi.

Köpek ve kedi sahipliği ile kurulan sosyal ve duygusal bağlar bilişsel sağlığı etkiliyor olabilir.

Araştırma, evcil hayvanların tümünün aynı etkiye sahip olmadığını da ortaya koydu. Kuş, balık gibi diğer evcil hayvanların sahipliğinde benzer bir bilişsel fayda gözlemlenmedi. Araştırmanın başındaki Adriana Rostekova, köpek ve kedilerle kurulan bağların daha güçlü ve etkileşimli olması nedeniyle bu durumun ortaya çıkmış olabileceğini belirtti. 

Köpek sahiplerinin daha sık sosyal etkileşimde bulunması, yürüyüş gibi fiziksel aktiviteler sırasında insanlarla temas kurmaları ve topluluk içinde daha aktif olmaları bu etkiyi destekliyor. Öte yandan kedi sahipliği ise daha bireysel düzeyde bir duygusal destek sağlayabiliyor. Bu bağlar, bireyin zihinsel olarak uyarılmasına ve sosyal izolasyonun azalmasına katkı sağlayabiliyor.

Evcil hayvan sahipliği, sağlıklı yaşlanma alışkanlıkları içinde değerlendiriliyor.

Araştırma bulguları, evcil hayvanların günlük yaşamda bilişsel uyarımı artırabilecek rutinler oluşturduğuna dikkat çekiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan yazar ve kedi sahibi Andrew Scott, hayvan sahipliğinin sağlıklı yaşam tarzlarının bir parçası olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Uzmanlar, yaşlanan nüfusun arttığı dünyada evcil hayvanların, demans ve bilişsel gerileme gibi sorunların önlenmesinde yardımcı rol oynayabileceğini değerlendiriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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