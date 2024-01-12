Araç Sahipleri Dikkat: Zorunlu Trafik Sigortasına Zam Geliyor
Araç Sahipleri Dikkat: Zorunlu Trafik Sigortasına Zam Geliyor
Araç sahipleri, otomobilleri için zorunlu trafik sigortasını yaptırmak mecburiyetinde. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) aldığı karara göre, şubat ayında zorunlu sigorta primlerinde yüzde 10 artış uygulanacak.
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Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu araç sigortasına zam geleceği ortaya çıktı.
SEDDK'nin konu ile ilgili genelgesi internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, 14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı Şubat ayı için yüzde 10 artırılarak uygulanacak.
1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Genelge hükümleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.
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