Araç Sahipleri Dikkat: Zorunlu Trafik Sigortasına Zam Geliyor

Araç sahipleri, otomobilleri için zorunlu trafik sigortasını yaptırmak mecburiyetinde. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) aldığı karara göre, şubat ayında zorunlu sigorta primlerinde yüzde 10 artış uygulanacak.