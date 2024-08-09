Antalyaspor'dan Dikkat Çeken Tanıtım: Yeni Sezon Formaları Görücüye Çıktı
Antalyaspor'dan Dikkat Çeken Tanıtım: Yeni Sezon Formaları Görücüye Çıktı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon formalarını tanıtmak için kentin önde gelen turistik bölgelerinde ve bir yörük çadırında mankenlerle birlikte çekim gerçekleştirdi. (DHA)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon formalarının tanıtımını yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Perge Antik Kenti, Manavgat Çolaklı Yörük Obası, Sıçan Adası, Düden Şelalesi, Yat Limanı ve Konyaaltı Plajı'nda gerçekleştirilen çekimlerden sonra fotoğraflar ve video, kulübün sosyal medya platformlarında yayınlandı.
Kulüpten paylaşılan kareler 👇
1. "Efsane Çubuklu"
2.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3.
4.
5. "Yörük Geçidi"
6.
7.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8.
9.
10. "Akdeniz Dalgası"
11.
12.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
13.
14.
15.
16.
17.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
18.
Tanıtım filmi 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın