Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Antalyaspor'dan Dikkat Çeken Tanıtım: Yeni Sezon Formaları Görücüye Çıktı

Antalyaspor'dan Dikkat Çeken Tanıtım: Yeni Sezon Formaları Görücüye Çıktı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 19:54

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon formalarını tanıtmak için kentin önde gelen turistik bölgelerinde ve bir yörük çadırında mankenlerle birlikte çekim gerçekleştirdi. (DHA)

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon formalarının tanıtımını yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon formalarının tanıtımını yaptı.

Şehrin önemli turizm destinasyonlarında ve yörük çadırında gerçekleştirilen çekimlerde, formaları mankenler giydi.

Perge Antik Kenti, Manavgat Çolaklı Yörük Obası, Sıçan Adası, Düden Şelalesi, Yat Limanı ve Konyaaltı Plajı'nda gerçekleştirilen çekimlerden sonra fotoğraflar ve video, kulübün sosyal medya platformlarında yayınlandı.

Perge Antik Kenti, Manavgat Çolaklı Yörük Obası, Sıçan Adası, Düden Şelalesi, Yat Limanı ve Konyaaltı Plajı'nda gerçekleştirilen çekimlerden sonra fotoğraflar ve video, kulübün sosyal medya platformlarında yayınlandı.

Formaların adları; Yörük Geçidi, Gurur Dolu Arma, Akdeniz Dalgası ve Efsane Çubuklu olarak belirlendi. Tanıtım, büyük beğeni topladı.

Kulüpten paylaşılan kareler 👇

Kulüpten paylaşılan kareler 👇

1. "Efsane Çubuklu"

1. "Efsane Çubuklu"

2.

2.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3.

3.

4.

4.

5. "Yörük Geçidi"

5. "Yörük Geçidi"

6.

6.

7.

7.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

8.

8.

9.

9.

10. "Akdeniz Dalgası"

10. "Akdeniz Dalgası"

11.

11.

12.

12.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

13.

13.

14.

14.

15.

15.

16.

16.

17.

17.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

18.

18.

Tanıtım filmi 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın