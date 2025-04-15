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Annesine Kızıp Evi Ateşe Veren Genç Gözaltına Alındı

Annesine Kızıp Evi Ateşe Veren Genç Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2025 - 14:03

Antalya'nın Serik ilçesinde annesiyle tartışan bir şahıs, öfkesine yenilerek evini ateşe verdi. Yangında yaralanan olmazken, evin mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.

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Olay, gece saat 00.30 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi.

İddiaya göre, annesiyle tartışan Samet Ö. (25), tartışmanın ardından annesinin evden ayrılması üzerine eline aldığı satırla evdeki eşyaları parçaladı.

Öfkesini alamayan Samet Ö., daha sonra evin mutfağını ateşe verdi.

Öfkesini alamayan Samet Ö., daha sonra evin mutfağını ateşe verdi.

Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, evin mutfak bölümünde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, evi ateşe verdiği belirlenen Samet Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri, evi ateşe verdiği belirlenen Samet Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın görgü tanıklarından Ebubekir Burunsuz, 'Aile arasında bir kavga meydana geldi. Kavganın ardından Samet Ö.'nün annesi evden çıkıp gidince, ‘Ben yalnız mı kalacağım?' diyerek evde bazı şeyleri kırmaya başladı. Daha sonra öfkesini alamayınca evi yakmış. Evden dumanlar çıktığını gördük. Biz de itfaiyeye haber verdik. Şu anda müdahale ediyorlar. Şahsı polisler gözaltına aldı' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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