Annesine Kızıp Evi Ateşe Veren Genç Gözaltına Alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde annesiyle tartışan bir şahıs, öfkesine yenilerek evini ateşe verdi. Yangında yaralanan olmazken, evin mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.
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Olay, gece saat 00.30 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi.
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Öfkesini alamayan Samet Ö., daha sonra evin mutfağını ateşe verdi.
Polis ekipleri, evi ateşe verdiği belirlenen Samet Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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