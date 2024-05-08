Anneler Günü’nde Annene Alman Gereken Hediye Ne?
Anneler Günü’nde Annene Alman Gereken Hediye Ne?
Anneler Günü için hediye almayı düşünüyorsan ve kafanda henüz bir şeyler oluşmadıysa, testin sonunda sana alman gereken hediyeyi söyleyeceğiz. Hediye ne olursa olsun, annenin mutluluğunu görmek paha piçilemez olacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk soru! Annen sabah kahvaltısını nasıl hazırlar?
2. Annenin evde geçirdiği bir günü düşün. En çok ne yapar?
3. Peki evin en çok neresinde zaman geçiriyor?
4. Annenin en çok kullandığı mutfak eşyası bunlardan hangisi?
5. Annenle alışverişe çıktığınızda hangi mağazalara uğrarsınız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın