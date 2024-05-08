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Anneler Günü’nde Annene Alman Gereken Hediye Ne?

etiket Anneler Günü’nde Annene Alman Gereken Hediye Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 21:01

Anneler Günü için hediye almayı düşünüyorsan ve kafanda henüz bir şeyler oluşmadıysa, testin sonunda sana alman gereken hediyeyi söyleyeceğiz. Hediye ne olursa olsun, annenin mutluluğunu görmek paha piçilemez olacak!

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1. İlk soru! Annen sabah kahvaltısını nasıl hazırlar?

1. İlk soru! Annen sabah kahvaltısını nasıl hazırlar?

2. Annenin evde geçirdiği bir günü düşün. En çok ne yapar?

3. Peki evin en çok neresinde zaman geçiriyor?

4. Annenin en çok kullandığı mutfak eşyası bunlardan hangisi?

4. Annenin en çok kullandığı mutfak eşyası bunlardan hangisi?

5. Annenle alışverişe çıktığınızda hangi mağazalara uğrarsınız?

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6. Annen eve misafirler geldiğinde genellikle ne ikram eder?

6. Annen eve misafirler geldiğinde genellikle ne ikram eder?

7. Şu cümlelerden en çok hangisini ondan duyuyorsun?

8. Son sorudayız! Elinde bir demet çiçekle eve geldin ve annen bu çiçekleri görünce çok mutlu oldu diyelim. 😍 Elinde nasıl bir çiçek olurdu?

Uzun ömürlü bir tencere ve tava seti alabilirsin!

Uzun ömürlü bir tencere ve tava seti alabilirsin!

Eğer annen mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsa, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü bir tencere ve tava seti onun için mükemmel bir hediye olacak! Annenin parmak ısırtan lezzette yemekler pişirdiğinden şüphemiz yok ama bu set, onu fazlasıyla mutlu edecektir!

Şık bir yemek takımı alabilirsin!

Şık bir yemek takımı alabilirsin!

Annenin sofra düzenine renk getirmek için şık bir yemek takımı alabilirsin! Özel günlerde veya günlük kullanımda ona alacağın yemek takımını sık sık kullanacağından eminiz. Sofralarını daha da göz alıcı hale getirecek olan yemek takımını hediye önerileri listesinin en başına eklemelisin!

Mutfağına şıklık katacak bir baharatlık seti alabilirsin!

Mutfağına şıklık katacak bir baharatlık seti alabilirsin!

Annen yemeklerine lezzet katmayı seviyorsa şık bir baharatlık seti onun için düşünülebilecek en güzel hediyelerden biri olabilir! Hem pratik hem de dekoratif baharatlık seti sayesinde mutfağı daha şık duracak!

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