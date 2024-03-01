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Anne Şefkati Gören Kargadan En Uçuk Aldatılma Hikayelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Anne Şefkati Gören Kargadan En Uçuk Aldatılma Hikayelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.03.2024 - 00:12

Bakalım Cuma günü hangi paylaşımlar hafta sonuna gülümseyerek girmemize yardımcı olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Mertens'in oğlunun fotosuyla başlayalım...

Mertens'in oğlunun fotosuyla başlayalım...
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Sonra da bizim pozlarla kıyaslayalım.

Sonra da bizim pozlarla kıyaslayalım.
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Anneler yapar!

Anneler yapar!
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A0 Türkçe

A0 Türkçe
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Çok ilginç.

Çok ilginç.
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Bulgura devam!

Bulgura devam!
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👇

👇
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Kolpa kombini.

Kolpa kombini.
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Olabilecek en iyi şekilde çağırmış.

Olabilecek en iyi şekilde çağırmış.
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Giriş

Giriş
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Gelişme

Gelişme
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Sonuç

Sonuç

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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