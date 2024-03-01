Anne Şefkati Gören Kargadan En Uçuk Aldatılma Hikayelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Anne Şefkati Gören Kargadan En Uçuk Aldatılma Hikayelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Cuma günü hangi paylaşımlar hafta sonuna gülümseyerek girmemize yardımcı olmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Mertens'in oğlunun fotosuyla başlayalım...
Sonra da bizim pozlarla kıyaslayalım.
Anneler yapar!
A0 Türkçe
Çok ilginç.
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Bulgura devam!
👇
Kolpa kombini.
Olabilecek en iyi şekilde çağırmış.
Giriş
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Gelişme
Sonuç
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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