Anketimiz Sonuçlandı! Margot Robbie'nin Kimden Daha Güzel Olduğu Ortaya Çıktı!
Anketimiz Sonuçlandı! Margot Robbie'nin Kimden Daha Güzel Olduğu Ortaya Çıktı!
Evet Onedio anketi sonuçlandı! Size Margot Robbie'nin kimden daha güzel olduğunu sormuştuk ve karşılaştırmanızı istemiştik. İşte o anket sonuçlandı! Buyurun beraber inceleyelim!
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1. Margot Robbie, %66 oy alarak Hande Erçel'den daha güzel seçildi!
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2. Margot Robbie, %50 oy alarak Alina Boz'la eşitliği yakaladı!
3. Margot Robbie, %71 oy alarak Cemre Baysel'den daha güzel seçildi!
4. Margot Robbie, %68 oy alarak İpek Filiz Yazıcı'dan daha güzel seçildi!
5. Margot Robbie, %66 oy alarak Afra Saraçoğlu'dan daha güzel seçildi!
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6. Margot Robbie, %67 oy alarak Pınar Deniz'den daha güzel seçildi!
7. Margot Robbie, %78 oy alarak Bensu Soral'dan daha güzel seçildi!
8. Margot Robbie, %67 oy alarak Burcu Biricik'ten daha güzel seçildi!
9. Margot Robbie, %71 oy alarak Meryem Uzerli'den daha güzel seçildi!
10. Margot Robbie, %64 oy alarak Serenay Sarıkaya'dan daha güzel seçildi!
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Anket sonuçlarımız pek de şaşırtıcı olmadı. Sadece Alina Boz ile kafa kafaya gelen Margot Robbie anketimizdeki diğer ünlülerin arasından en güzeli seçildi.
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