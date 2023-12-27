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Ankaragücü Taraftarının Coşkuyla Karşıladığı Faruk Koca'nın İlk Açıklamaları

Ankaragücü Taraftarının Coşkuyla Karşıladığı Faruk Koca'nın İlk Açıklamaları

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 21:57

Süper Lig'de oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Faruk Koca, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tahliye edildikten sonra Ankaragücü tesislerine gelen Faruk Koca'yı taraftarlar karşıladı.

Kaynak: Haber1910/Twitter Metiner Erdem/Twitter

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12 Aralık'ta cezaevine giren Faruk Koca, Ankaragücü taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.

12 Aralık'ta cezaevine giren Faruk Koca, Ankaragücü taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.

Faruk Koca: "Sadece hayatta ilke ve prensip edindiğim bazı değerler var. Haksızı, hırsızı haklı çıkartacak sebep vermememiz lazımdı."

Faruk Koca: "Sadece hayatta ilke ve prensip edindiğim bazı değerler var. Haksızı, hırsızı haklı çıkartacak sebep vermememiz lazımdı."

"Şimdi maalesef bu olayları gerçekleştirenlere karşı bir yumrukla onları haklı çıkarmış gibi oldum ama şunu şunu belirtmeliyim, bütün taraftarların bekledikleri tek şey adalettir."" dedi.

"Şimdi maalesef bu olayları gerçekleştirenlere karşı bir yumrukla onları haklı çıkarmış gibi oldum ama şunu şunu belirtmeliyim, bütün taraftarların bekledikleri tek şey adalettir."" dedi.

Faruk Koca'nın yaptığı açıklama şöyleydi👇

Ankaragücü taraftarlarının Faruk Koca'yı karşıladığı görüntüler👇

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İbrahim YALÇIN

ülke de büyük ama çok büyük bir sosyal çürüme var ve bu durumda herkes kendisini okuyarak cehaletin icinden gecerek kurtarmalı kendinizi kendiniz kurtaracaks... Devamını Gör

Nuray

Adalet güç ve parayla bir kez daha yoğruldu. şaşılacak bir durum yok.

s.rtc

fair play ödüllü bi iş adamı sonuçta. yandaş birde. bunlar hep etken

Eren

Bu olayların normalleştirilmesi bir gün sahada nir hakem veya futbolcunun öldürülmesiyle sonuçlanır tespitim tarihe not düşülsün