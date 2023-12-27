Ankaragücü Taraftarının Coşkuyla Karşıladığı Faruk Koca'nın İlk Açıklamaları
Ankaragücü Taraftarının Coşkuyla Karşıladığı Faruk Koca'nın İlk Açıklamaları
Süper Lig'de oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Faruk Koca, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tahliye edildikten sonra Ankaragücü tesislerine gelen Faruk Koca'yı taraftarlar karşıladı.
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12 Aralık'ta cezaevine giren Faruk Koca, Ankaragücü taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.
Faruk Koca: "Sadece hayatta ilke ve prensip edindiğim bazı değerler var. Haksızı, hırsızı haklı çıkartacak sebep vermememiz lazımdı."
"Şimdi maalesef bu olayları gerçekleştirenlere karşı bir yumrukla onları haklı çıkarmış gibi oldum ama şunu şunu belirtmeliyim, bütün taraftarların bekledikleri tek şey adalettir."" dedi.
Faruk Koca'nın yaptığı açıklama şöyleydi👇
Ankaragücü taraftarlarının Faruk Koca'yı karşıladığı görüntüler👇
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ülke de büyük ama çok büyük bir sosyal çürüme var ve bu durumda herkes kendisini okuyarak cehaletin icinden gecerek kurtarmalı kendinizi kendiniz kurtaracaks... Devamını Gör
Adalet güç ve parayla bir kez daha yoğruldu. şaşılacak bir durum yok.
fair play ödüllü bi iş adamı sonuçta. yandaş birde. bunlar hep etken
Bu olayların normalleştirilmesi bir gün sahada nir hakem veya futbolcunun öldürülmesiyle sonuçlanır tespitim tarihe not düşülsün