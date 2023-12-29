Ankara'da Ekmek Fiyatına Zam Yapıldı: 210 Gram Ekmek 8 TL Oldu
Ankara'da Ekmek Fiyatına Zam Yapıldı: 210 Gram Ekmek 8 TL Oldu
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Ankara'da 1 Ocak’tan itibaren 210 gram ekmek 8 TL'den satılacak.
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık yaptığı açıklamada, ekmeğin gramajının "200 gramdan 210 grama çıkartıldığını" belirterek un fiyatlarına da zam geldiğini söyledi.
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığında, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ankara Ticaret Odası ile ANKESOB'a bağlı ilgili odaların temsilcilerinden oluşan Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, pişmişi net 210 gram olan ekmeğin 8 TL'den satılması kararı oybirliğiyle kabul edildi.
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Ankara'da 1 Ocak’tan itibaren 210 gram ekmek 8 TL'den satılacağını” söyledi. Alnıaçık, ekmeğin gramajının da 200 gramdan 210 grama çıkartıldığını belirtti. Un fiyatlarına da zam geldiğini söyleyen Gürsel Alnıaçık, “500 TL olan 50 kilogram un 650 TL’ye çıktı. 185 TL olan yaş maya ise 450 TL” oldu dedi.
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