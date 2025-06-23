Android Telefon Kullananlar Dikkat! ‘GodFather’ın Hedefinde 11 Türk Bankasının Uygulaması Var

Siber güvenlik şirketinin Android telefonlara yönelik kötü yazılımı ortaya çıkardığı bildirildi. Zimperium’un raporuna göre GodFather isimli virüs, Türkiye’de Android kullanıcılarını tehdit ediyor. Virüs, bir uygulama indiren kullanıcılardan tüm izni açmaları ve tam erişim vermelerini istiyor. Ancak dikkat! Bu izinleri verirseniz tüm bilgileriniz hackerların eline geçecek.

GodFather isimli kötü yazılım Android için baştan sona büyük bir tehlikeydi. Ancak siber güvenlik şirket bu kötü yazılımın kendisini daha geliştirir bir şekilde tekrar döndüğünü söylüyor.

GodFather, dünya çapında yaklaşık 500 uygulamayı hedef alıyor. Türkiye’de ise özellikle bankaları seçen kötü yazılım, 11 Türk bankasının uygulamasını hedef almış durumda.