Android Telefon Kullananlar Dikkat! ‘GodFather’ın Hedefinde 11 Türk Bankasının Uygulaması Var
Dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketi Zimperium zLabs, kötü amaçlı yazılımlara karşı kritik bir rapor yayımladı. Raporda Türkiye’deki 11 banka uygulamasının ‘Godfather’ isimli kötü yazılımın hedefinde olduğu bildirildi. Bu yazılım sahte arayüzlerle kullanıcıların tüm bilgisine saniyesinde ulaşıyor.
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Android telefon kullananlar dikkat! 11 Türk banka uygulaması hedefte.
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Uygulama indirirken verilen izinler gözden geçirilmeli.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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