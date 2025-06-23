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Android Telefon Kullananlar Dikkat! ‘GodFather’ın Hedefinde 11 Türk Bankasının Uygulaması Var

Android Telefon Kullananlar Dikkat! ‘GodFather’ın Hedefinde 11 Türk Bankasının Uygulaması Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.06.2025 - 13:28

Dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketi Zimperium zLabs, kötü amaçlı yazılımlara karşı kritik bir rapor yayımladı. Raporda Türkiye’deki 11 banka uygulamasının ‘Godfather’ isimli kötü yazılımın hedefinde olduğu bildirildi. Bu yazılım sahte arayüzlerle kullanıcıların tüm bilgisine saniyesinde ulaşıyor.

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Android telefon kullananlar dikkat! 11 Türk banka uygulaması hedefte.

Android telefon kullananlar dikkat! 11 Türk banka uygulaması hedefte.

Siber güvenlik şirketinin Android telefonlara yönelik kötü yazılımı ortaya çıkardığı bildirildi. Zimperium’un raporuna göre GodFather isimli virüs, Türkiye’de Android kullanıcılarını tehdit ediyor. Virüs, bir uygulama indiren kullanıcılardan tüm izni açmaları ve tam erişim vermelerini istiyor. Ancak dikkat! Bu izinleri verirseniz tüm bilgileriniz hackerların eline geçecek. 

GodFather isimli kötü yazılım Android için baştan sona büyük bir tehlikeydi. Ancak siber güvenlik şirket bu kötü yazılımın kendisini daha geliştirir bir şekilde tekrar döndüğünü söylüyor.

GodFather, dünya çapında yaklaşık 500 uygulamayı hedef alıyor. Türkiye’de ise özellikle bankaları seçen kötü yazılım, 11 Türk bankasının uygulamasını hedef almış durumda.

Uygulama indirirken verilen izinler gözden geçirilmeli.

Uygulama indirirken verilen izinler gözden geçirilmeli.

Siber güvenlik şirketleri ve uzmanları ise kullanıcıları indirdikleri uygulamalara karşı uyarıyor. Uzmanlar, uygulamalar indirildiğinde verdikleri izinleri gözden geçirmesi gerektiğinin altını çizerken, tam erişimin verilmemesi gerektiğini vurguluyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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