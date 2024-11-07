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Anadolu Annelerinin Birbirinin Kopyası Özür Dileme Yöntemleri Size de Tanıdık Gelecek

Anadolu Annelerinin Birbirinin Kopyası Özür Dileme Yöntemleri Size de Tanıdık Gelecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 11:30

Anneler, annelerimiz birçok yönden benzer. Sevgilerini gösteriş biçimleri, kızdıkları olaylar, hatta uykudan korkarak uyanışları bile!  'Anne olunca anlarsın' sözleri de bunun bir örneği zaten. Sosyal medyadaki paylaşımlarda da annelerimizin ne kadar benzer olduğunu sık sık görüyoruz. 

Bu kez bir kullanıcı, annesinin özür dileme yöntemini paylaştı. Gelen yöntemler de bir diğerini aratmadı!

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"Anne olunca anlarsın" sözünü en az bir kez duymuşsunuzdur.

"Anne olunca anlarsın" sözünü en az bir kez duymuşsunuzdur.

Televizyonda izlediğimiz dizilerde, yakın çevremizde gördüğümüz diğer annelerde de annemizi görmüşüzdür muhakkak. Bu kez de sosyal medyada yapılan bir paylaşımda herkes annesini gördü.

Anadolusal anlamda annelerin özür dileme yöntemi, kavga ettikten sonra odanıza çay ve yiyecek getirmektir gördüğünüz üzere.

Anadolusal anlamda annelerin özür dileme yöntemi, kavga ettikten sonra odanıza çay ve yiyecek getirmektir gördüğünüz üzere.
twitter.com

Tabii yemek ısmarlayanlar da var.

Tabii yemek ısmarlayanlar da var.
twitter.com

Bilenler bilir, en iyi özür dileme yöntemidir.

Bilenler bilir, en iyi özür dileme yöntemidir.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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Kimilerinde ise özür dilemek adına herhangi bir adım yok.

Kimilerinde ise özür dilemek adına herhangi bir adım yok.
twitter.com

O ne ki?

O ne ki?
twitter.com

Bu da ortak bir özellik: Küsen annelerin trip atması.

Bu da ortak bir özellik: Küsen annelerin trip atması.
twitter.com

Sizin tecrübeleriniz neler?

Sizin tecrübeleriniz neler?
twitter.com

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