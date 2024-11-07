Anadolu Annelerinin Birbirinin Kopyası Özür Dileme Yöntemleri Size de Tanıdık Gelecek

Anneler, annelerimiz birçok yönden benzer. Sevgilerini gösteriş biçimleri, kızdıkları olaylar, hatta uykudan korkarak uyanışları bile! 'Anne olunca anlarsın' sözleri de bunun bir örneği zaten. Sosyal medyadaki paylaşımlarda da annelerimizin ne kadar benzer olduğunu sık sık görüyoruz.

Bu kez bir kullanıcı, annesinin özür dileme yöntemini paylaştı. Gelen yöntemler de bir diğerini aratmadı!