Anadolu Annelerinin Birbirinin Kopyası Özür Dileme Yöntemleri Size de Tanıdık Gelecek
Anadolu Annelerinin Birbirinin Kopyası Özür Dileme Yöntemleri Size de Tanıdık Gelecek
Anneler, annelerimiz birçok yönden benzer. Sevgilerini gösteriş biçimleri, kızdıkları olaylar, hatta uykudan korkarak uyanışları bile! 'Anne olunca anlarsın' sözleri de bunun bir örneği zaten. Sosyal medyadaki paylaşımlarda da annelerimizin ne kadar benzer olduğunu sık sık görüyoruz.
Bu kez bir kullanıcı, annesinin özür dileme yöntemini paylaştı. Gelen yöntemler de bir diğerini aratmadı!
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"Anne olunca anlarsın" sözünü en az bir kez duymuşsunuzdur.
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Anadolusal anlamda annelerin özür dileme yöntemi, kavga ettikten sonra odanıza çay ve yiyecek getirmektir gördüğünüz üzere.
Tabii yemek ısmarlayanlar da var.
Bilenler bilir, en iyi özür dileme yöntemidir.
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Kimilerinde ise özür dilemek adına herhangi bir adım yok.
O ne ki?
Bu da ortak bir özellik: Küsen annelerin trip atması.
Sizin tecrübeleriniz neler?
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