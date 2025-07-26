onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ana Kadro Bitti Bitecek! 26 Temmuz Cumartesi MasterChef'te Ana Kadroya Giren 14. Yarışmacı Kim Oldu?

Ana Kadro Bitti Bitecek! 26 Temmuz Cumartesi MasterChef'te Ana Kadroya Giren 14. Yarışmacı Kim Oldu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.07.2025 - 00:34

MasterChef 2025’te ana kadronun tamamlanması az kaldı. Bugün (26 Temmuz Cumartesi), gerçekleşen yeni bölümde de ana kadroya yeni bir isim dahil oldu. Gizem Tokat Budakçı, MasterChef 2025’te ana kadroda yarışacaklar arasına ismini altın harflerle yazdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef, yayına girdiği ilk yıldan bu yana sevilerek takip ediliyor.

MasterChef, yayına girdiği ilk yıldan bu yana sevilerek takip ediliyor.

Bu sezonda da yarışmacıların kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Geçtiğimiz bölümlerde ana kadrodaki 13 isim belli olmuştu. Şimdiyse 14. isim seçildi.

MasterChef 2025’in 14. yarışmacısı Gizem oldu.

MasterChef 2025’in 14. yarışmacısı Gizem oldu.

Gizem Tokat Budakçı, hazırladığı tabaklarla jürilerin beğenisi almayı başardı. Böylelikle ana kadronun yeni ismi oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın