Ana Kadro Bitti Bitecek! 26 Temmuz Cumartesi MasterChef'te Ana Kadroya Giren 14. Yarışmacı Kim Oldu?
MasterChef 2025’te ana kadronun tamamlanması az kaldı. Bugün (26 Temmuz Cumartesi), gerçekleşen yeni bölümde de ana kadroya yeni bir isim dahil oldu. Gizem Tokat Budakçı, MasterChef 2025’te ana kadroda yarışacaklar arasına ismini altın harflerle yazdı.
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MasterChef, yayına girdiği ilk yıldan bu yana sevilerek takip ediliyor.
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MasterChef 2025’in 14. yarışmacısı Gizem oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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