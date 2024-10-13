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Ambulans Şoförünü Darp Eden AK Partili Selim Yedikardeş’in Kardeşine Bakan’dan Ödül

Ambulans Şoförünü Darp Eden AK Partili Selim Yedikardeş’in Kardeşine Bakan’dan Ödül

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.10.2024 - 11:29

Bursa’da kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın önünü keserek sağlıkçılara saldıran Selim Yedikardeş'in kardeşinin dün yapılan Türkiye Innovation Week 2024 organizasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan ödül aldı. 

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Bursa’da kalp krizi geçiren bir vatandaşı hastaneye yetiştirirken sağlık görevlileri saldırıya uğradı. AK Parti milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkan Selim Yedikardeş ve oğlu Melih Yedikardeş, yolda tartıştıkları ambulansın önünü kesti. Selim Yedikardeş ve oğlu sağlıkçıklarla tartışarak ambulans şoförüne yumruklu saldırıda bulundu.

Bursa’da kalp krizi geçiren bir vatandaşı hastaneye yetiştirirken sağlık görevlileri saldırıya uğradı. AK Parti milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkan Selim Yedikardeş ve oğlu Melih Yedikardeş, yolda tartıştıkları ambulansın önünü kesti. Selim Yedikardeş ve oğlu sağlıkçıklarla tartışarak ambulans şoförüne yumruklu saldırıda bulundu.

Selim Yedikardeş'in kardeşi ve ortağı, ambulans şoförüne yumruk atan Melih Yedikardeş'in de amcası olan Selçuk Yedikardeş, dün gerçekleşen Türkiye Innovation Week 2024 organizasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan ödül aldığı öğrenildi.

Selim Yedikardeş'in kardeşi ve ortağı, ambulans şoförüne yumruk atan Melih Yedikardeş'in de amcası olan Selçuk Yedikardeş, dün gerçekleşen Türkiye Innovation Week 2024 organizasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan ödül aldığı öğrenildi.

İşte ödül görüntüleri…

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NeYDiNiCK

Çürümeye maruz kalmamış ne kurum kaldı ne topluluk. Çocuk yaparken on kere düşünün. Çünkü 20 yaşına geldiğinde bu tiplerin maaşlı kölesi olacaklar.

omer ali

Reza Zarrab geldi aklıma