Ambulans Şoförünü Darp Eden AK Partili Selim Yedikardeş’in Kardeşine Bakan’dan Ödül
Ambulans Şoförünü Darp Eden AK Partili Selim Yedikardeş’in Kardeşine Bakan’dan Ödül
Bursa’da kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın önünü keserek sağlıkçılara saldıran Selim Yedikardeş'in kardeşinin dün yapılan Türkiye Innovation Week 2024 organizasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan ödül aldı.
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Bursa’da kalp krizi geçiren bir vatandaşı hastaneye yetiştirirken sağlık görevlileri saldırıya uğradı. AK Parti milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkan Selim Yedikardeş ve oğlu Melih Yedikardeş, yolda tartıştıkları ambulansın önünü kesti. Selim Yedikardeş ve oğlu sağlıkçıklarla tartışarak ambulans şoförüne yumruklu saldırıda bulundu.
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Selim Yedikardeş'in kardeşi ve ortağı, ambulans şoförüne yumruk atan Melih Yedikardeş'in de amcası olan Selçuk Yedikardeş, dün gerçekleşen Türkiye Innovation Week 2024 organizasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan ödül aldığı öğrenildi.
İşte ödül görüntüleri…
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Çürümeye maruz kalmamış ne kurum kaldı ne topluluk. Çocuk yaparken on kere düşünün. Çünkü 20 yaşına geldiğinde bu tiplerin maaşlı kölesi olacaklar.
Reza Zarrab geldi aklıma