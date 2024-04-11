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Amasya'nın Çorak Dağ Köyünü Cennete Çeviren Köy Enstitülü Belediye Başkanına Hayran Olacaksınız

Amasya'nın Çorak Dağ Köyünü Cennete Çeviren Köy Enstitülü Belediye Başkanına Hayran Olacaksınız

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
11.04.2024 - 10:17

Bazı insanların bu coğrafyada bulunması gerçekten büyük şans. Tıpkı Amasya'nın çorak bir dağ köyünü cennete çeviren Mehti Kanar gibi. Gelin onun hikayesine hep birlikte bakalım...

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Yerel seçimler yeni bitmişken gelin size bir belediye başkanının hikayesini anlatalım. Vizyonlu bir başkan sayesinde çorak bir Anadolu toprağı nasıl da capcanlı bir yer haline gelmiş, buyurun öğrenelim...

Yerel seçimler yeni bitmişken gelin size bir belediye başkanının hikayesini anlatalım. Vizyonlu bir başkan sayesinde çorak bir Anadolu toprağı nasıl da capcanlı bir yer haline gelmiş, buyurun öğrenelim...

Başarı hikayesini ünlü hikaye anlatıcısı Şeref Düzyatanlar'ın serisinden okuyalım hep beraber 👇

Başarı hikayesini ünlü hikaye anlatıcısı Şeref Düzyatanlar'ın serisinden okuyalım hep beraber 👇
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