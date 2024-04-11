Amasya'nın Çorak Dağ Köyünü Cennete Çeviren Köy Enstitülü Belediye Başkanına Hayran Olacaksınız
Amasya'nın Çorak Dağ Köyünü Cennete Çeviren Köy Enstitülü Belediye Başkanına Hayran Olacaksınız
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Yerel seçimler yeni bitmişken gelin size bir belediye başkanının hikayesini anlatalım. Vizyonlu bir başkan sayesinde çorak bir Anadolu toprağı nasıl da capcanlı bir yer haline gelmiş, buyurun öğrenelim...
Başarı hikayesini ünlü hikaye anlatıcısı Şeref Düzyatanlar'ın serisinden okuyalım hep beraber 👇
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