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Aman Kadırgalı Duymasın: Seren Serengil, Seda Sayan Hakkında Yaptığı Yorumla Ortalığı Ateşe Verdi!

Aman Kadırgalı Duymasın: Seren Serengil, Seda Sayan Hakkında Yaptığı Yorumla Ortalığı Ateşe Verdi!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
23.02.2024 - 18:50

@askinveacinindiyari isimli Instagram hesabı, Seda Sayan'ın efsane tiratlarını bir araya getirerek güzel bir video hazırladı. Seda Sayan hakkında hazırlanan bu videoya Seren Serengil'in yaptığı yorum ise ortalığı ateşe verecek cinsten oldu!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3sPxBZtcu4/
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Gündüz kuşağının efsane isimlerinden birisi de Sabahın Sultanı programını sunan Seda Sayan!

Gündüz kuşağının efsane isimlerinden birisi de Sabahın Sultanı programını sunan Seda Sayan!

Aşk hayatı, sunuculuk kariyeri ve güzel sesiyle magazin dünyasında sık sık gündem olan Seda Sayan'ın ağzından çıkan her laf aforizma değerinde!

Aşk hayatı, sunuculuk kariyeri ve güzel sesiyle magazin dünyasında sık sık gündem olan Seda Sayan'ın ağzından çıkan her laf aforizma değerinde!

Uyuyan adamdan nefret eden, köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşamak isteyen ve çorap kadını olan Seda Sayan'ın sözleri birçok edite de malzeme oluyor.

Uyuyan adamdan nefret eden, köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşamak isteyen ve çorap kadını olan Seda Sayan'ın sözleri birçok edite de malzeme oluyor.

Bir Instagram hesabı da Seda bacımızın bu sözlerinden karışık bir kaset hazırlamış. 😂

Tam da bu sırada Seren Serengil paylaşıma sert bir yorumda bulundu!

Tam da bu sırada Seren Serengil paylaşıma sert bir yorumda bulundu!
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Kadırgalı Seda'yı sinirlendirecek cinsten bir yorumdu bu...

Kadırgalı Seda'yı sinirlendirecek cinsten bir yorumdu bu...

Peki siz Seren Serengil'in bu sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz Seren Serengil'in bu sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Acaba Kadırgalı bu sözlere bir yanıt verecek mi?

Acaba Kadırgalı bu sözlere bir yanıt verecek mi?

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!

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ozzymandias

Seren abla. Seda abla gülbene benzemez. Saçını başını yollar walla. Cami duvarına işiyon haberin yok amk:)