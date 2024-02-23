Aman Kadırgalı Duymasın: Seren Serengil, Seda Sayan Hakkında Yaptığı Yorumla Ortalığı Ateşe Verdi!
Aman Kadırgalı Duymasın: Seren Serengil, Seda Sayan Hakkında Yaptığı Yorumla Ortalığı Ateşe Verdi!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3sPxBZtcu4/
@askinveacinindiyari isimli Instagram hesabı, Seda Sayan'ın efsane tiratlarını bir araya getirerek güzel bir video hazırladı. Seda Sayan hakkında hazırlanan bu videoya Seren Serengil'in yaptığı yorum ise ortalığı ateşe verecek cinsten oldu!
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Gündüz kuşağının efsane isimlerinden birisi de Sabahın Sultanı programını sunan Seda Sayan!
Aşk hayatı, sunuculuk kariyeri ve güzel sesiyle magazin dünyasında sık sık gündem olan Seda Sayan'ın ağzından çıkan her laf aforizma değerinde!
Uyuyan adamdan nefret eden, köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşamak isteyen ve çorap kadını olan Seda Sayan'ın sözleri birçok edite de malzeme oluyor.
Tam da bu sırada Seren Serengil paylaşıma sert bir yorumda bulundu!
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Kadırgalı Seda'yı sinirlendirecek cinsten bir yorumdu bu...
Peki siz Seren Serengil'in bu sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Acaba Kadırgalı bu sözlere bir yanıt verecek mi?
Yorumlarda buluşalım!
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Seren abla. Seda abla gülbene benzemez. Saçını başını yollar walla. Cami duvarına işiyon haberin yok amk:)