Altının Rakibi İçin Kader Açıklaması

Altın ve gümüş çoğu zaman aynı sepette değerlendirilse de iki metalin fiyatını belirleyen dinamikler birbirinden oldukça farklı. Altın ağırlıklı olarak yatırım ve rezerv aracı olarak talep görürken gümüşün hikâyesi fabrikalarda da yazılıyor.

Zhu'nun değerlendirmesine göre dünya genelindeki gümüş talebinin yüzde 50 ila 60'ı güneş panelleri ve elektronik bileşenler gibi endüstriyel alanlardan geliyor. Yatırım amaçlı talebin payı ise yüzde 40 ile 50 arasında değişiyor. Bu tablo, gümüş fiyatını yalnızca yatırımcının iştahına değil, sanayi üretimindeki gidişata da bağımlı kılıyor.

Üstelik sanayi tarafındaki talep, fiyat değişimlerine kolay kolay tepki vermiyor. Bir panel üreticisi, gümüş pahalandı diye üretim bandını bir gecede durdurmuyor. Bu katılık da piyasadaki arz-talep dengesini hassas bir noktada tutuyor.