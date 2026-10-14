Altının Rakibi İçin Kader Açıklaması
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Gümüş, altının gölgesinde kalan bir metal gibi görünse de fiyat hareketlerinde çok daha sert dalgalanabiliyor. Kanada merkezli değerli metal yatırım şirketi Sprott'un Araştırma ve Yatırım Stratejisi Direktörü Kenny Zhu, bunun arkasındaki üç temel nedeni sıraladı. Zhu'ya göre sanayi talebi, kısıtlı arz ve fiziksel gümüşe erişimdeki sıkışma, yükselişleri altına kıyasla çok daha hızlı hale getirebilir.
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Küresel gümüş talebinin yarısından fazlası güneş panelleri ve elektronikten geliyor.
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Altının rakibi için kader açıklaması geldi: "Sert geri çekilmelere yol açabilir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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