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Ekonomi
Altının Rakibi İçin Kader Açıklaması

Altının Rakibi İçin Kader Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 19:46
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Gümüş, altının gölgesinde kalan bir metal gibi görünse de fiyat hareketlerinde çok daha sert dalgalanabiliyor. Kanada merkezli değerli metal yatırım şirketi Sprott'un Araştırma ve Yatırım Stratejisi Direktörü Kenny Zhu, bunun arkasındaki üç temel nedeni sıraladı. Zhu'ya göre sanayi talebi, kısıtlı arz ve fiziksel gümüşe erişimdeki sıkışma, yükselişleri altına kıyasla çok daha hızlı hale getirebilir.

Kaynak: hisse.net

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Küresel gümüş talebinin yarısından fazlası güneş panelleri ve elektronikten geliyor.

Küresel gümüş talebinin yarısından fazlası güneş panelleri ve elektronikten geliyor.

Altın ve gümüş çoğu zaman aynı sepette değerlendirilse de iki metalin fiyatını belirleyen dinamikler birbirinden oldukça farklı. Altın ağırlıklı olarak yatırım ve rezerv aracı olarak talep görürken gümüşün hikâyesi fabrikalarda da yazılıyor.

Zhu'nun değerlendirmesine göre dünya genelindeki gümüş talebinin yüzde 50 ila 60'ı güneş panelleri ve elektronik bileşenler gibi endüstriyel alanlardan geliyor. Yatırım amaçlı talebin payı ise yüzde 40 ile 50 arasında değişiyor. Bu tablo, gümüş fiyatını yalnızca yatırımcının iştahına değil, sanayi üretimindeki gidişata da bağımlı kılıyor.

Üstelik sanayi tarafındaki talep, fiyat değişimlerine kolay kolay tepki vermiyor. Bir panel üreticisi, gümüş pahalandı diye üretim bandını bir gecede durdurmuyor. Bu katılık da piyasadaki arz-talep dengesini hassas bir noktada tutuyor.

Altının rakibi için kader açıklaması geldi: "Sert geri çekilmelere yol açabilir."

Altının rakibi için kader açıklaması geldi: "Sert geri çekilmelere yol açabilir."

Zhu'nun dikkat çektiği ikinci unsur arz tarafı. Gümüş, büyük ölçüde bakır ve altın gibi metallerin çıkarılması sırasında yan ürün olarak elde ediliyor. Madencilik şirketleri ise üretim kararlarını gümüşe göre değil, ana faaliyet alanlarındaki metallere göre veriyor. Bu nedenle gümüş fiyatı ne kadar yükselirse yükselsin, üretimi aynı hızla artırmak çoğu zaman mümkün olmuyor. Talebin hızla tırmandığı dönemlerde arzın geride kalması, fiyat üzerindeki yukarı yönlü baskıyı büyütüyor.

Üçüncü faktör ise piyasada fiilen satın alınabilecek fiziksel gümüşün sınırlı olması. Zhu'ya göre yatırımcı ilgisinin arttığı dönemlerde, özellikle gümüş borsa yatırım fonlarına (ETF) güçlü para girişleri yaşandığında mevcut arz hızla daralabiliyor. Kısa sürede patlayan fiziksel talep sıkışıklığı derinleştiriyor, yükselen fiyat da yeni yatırımcıları çekerek hareketi daha da güçlendiriyor. Zhu, Ocak 2026'ya kadar yaşanan hızlı yükselişi örnek göstererek benzer sıkışmaların yeniden ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Ancak Zhu, bu tablonun tek yönlü işlemediğini de hatırlatıyor. Güçlü sanayi talebi ve kısıtlı arz, fiyatların sürekli yükseleceği anlamına gelmiyor. Yatırımcıların fonlardan çıkması ya da sanayi talebinin zayıflaması, fiyatlarda sert geri çekilmelere de yol açabilir. Bu yüzden gümüş piyasasında arz-talep dengesi kadar fon hareketlerinin ve sanayi üretimindeki gelişmelerin de yakından izlenmesi gerekiyor.

Piyasadaki son tablo da bu oynaklığı doğruluyor. Ons gümüş TSİ 12.02 itibarıyla yüzde 1,05 düşüşle 58,56 dolardan işlem gördü. Haftalık kayıp yüzde 2,72'ye ulaşırken aylık kayıp yüzde 7'yi aştı. Gram gümüş ise yüzde 1,06 gerileyerek 92,96 liraya indi ve aylık bazda yüzde 5'ten fazla değer kaybetti. Gümüş, Ocak ayında gördüğü 121,65 dolarlık zirvenin şimdilik yarısının altında seyrediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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