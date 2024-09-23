Altın Rekora Doymadı, Yeni Haftayı da Rekorla Açtı
Altın Rekora Doymadı, Yeni Haftayı da Rekorla Açtı
Altın fiyatlarının yükseliş trendi sürüyor. Geçtiğimiz hafta 'rekor' başlığıyla duyurduğumuz fiyatlara yeni bir rekor daha eklendi.
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Uluslararası piyasalarda altın, yaklaşık yüzde 0,3 artışla ons başına 2.631,17 dolara yükseldi ve Cuma günü yayınlanan önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı.
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Saat 7.30 itibarıyla altının ons fiyatı 2.629,92 dolardan işlem görüyor. Gram altının fiyatı ise 2.887 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı; son olarak gram altın 2.883 liradan işlem görüyordu.
Analistler, küresel ekonomideki mevcut durumun, düşen faiz oranlarının, artan jeopolitik risklerin ve yaklaşan ABD seçimlerinin altın için uygun bir ortam sağladığını ifade ediyor.
Saat 10.00 itibariyle altında fiyat 2880 TL olarak işlem görmeyi sürdürüyor.
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