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Alparslan Türkeş Bozkurt Selamını İlk Ne Zaman Kullandı?

Alparslan Türkeş Bozkurt Selamını İlk Ne Zaman Kullandı?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.07.2024 - 16:37

Merih Demiral'ın Avusturya maçının ardından iki eliyle yaptığı bozkurt selamı tartışmalara yol açtı. Kurtun Türklüğün sembolü olduğu için bunun kültürel bir işaret olduğunu savunan da var, el işaretinin MHP ekolü siyasi partileri ve Ülkücü hareketi sembolize ettiğini ve bunun siyasi bir işaret olduğunu savunanlar da...

hürriyet

serbestiyet

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Merih Demiral'ın maç sonrası yaparak gündemimize giren bozkurt selamının ortaya çıkışıyla ilgili çeşitli iddialar dolaşmakta.

Merih Demiral'ın maç sonrası yaparak gündemimize giren bozkurt selamının ortaya çıkışıyla ilgili çeşitli iddialar dolaşmakta.

Aslında bozkurt 19. yüzyıldan beri Türk milliyetçileri tarafından kullanılan, Cumhuriyet'in ilanıyla resmi evraklarda, logolarda kullanılan bir figür. Hatta devlet armasında kullanılması istenmiş bu istek Atatürk tarafından reddedilmişti.

Aslında bozkurt 19. yüzyıldan beri Türk milliyetçileri tarafından kullanılan, Cumhuriyet'in ilanıyla resmi evraklarda, logolarda kullanılan bir figür. Hatta devlet armasında kullanılması istenmiş bu istek Atatürk tarafından reddedilmişti.

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Ancak bir el işareti olarak bozkurt selamına dair 90'lardan öncesine dair bir görüntü bulunmuyor.

Ancak bir el işareti olarak bozkurt selamına dair 90'lardan öncesine dair bir görüntü bulunmuyor.

Hakan Akpınar'ın CKMP'den MHP'ye ülkücülüğü incelediği kitabında hareketi hikayesi de var.

Hakan Akpınar'ın CKMP'den MHP'ye ülkücülüğü incelediği kitabında hareketi hikayesi de var.

Hıristiyan Türk Gagavuz halkından Kültür Bakanı Maria Marunoviç’in 1984 yılındaki bir Ankara ziyeretinde kullanıldığı yazıyor.

Hıristiyan Türk Gagavuz halkından Kültür Bakanı Maria Marunoviç’in 1984 yılındaki bir Ankara ziyeretinde kullanıldığı yazıyor.
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Ancak hareketin medyaya düşen ilk görüntüsü Bakü’de 1992 yılında Ebulfeyz Elçibey’in düzenlediği mitingde Alparslan Türkeş tarafından yapıldığı görünüyor.

Ancak hareketin medyaya düşen ilk görüntüsü Bakü’de 1992 yılında Ebulfeyz Elçibey’in düzenlediği mitingde Alparslan Türkeş tarafından yapıldığı görünüyor.

Azerbaycaanlı milliyetçi akademisyen Prof. Dr. Hanım Halilova ise Bozkurt işaretini Türkeş’e kendisinin öğrettiğini, Türkeş’in işareti önce yanlış yaptığını anlatıyor.

Azerbaycaanlı milliyetçi akademisyen Prof. Dr. Hanım Halilova ise Bozkurt işaretini Türkeş’e kendisinin öğrettiğini, Türkeş’in işareti önce yanlış yaptığını anlatıyor.

Hatta işareti metalcilerin işaretine benzer yaptığı için kendisini uyardığını da belirtiyor.

Ancak 1991 yılındaki bir fotoğraftan anlaşıldığı üzere Türkeş, bozkurt işaretini ilk kez bundan bir yıl önce 7 Ağustos 1991’de kendisini ziyaret eden Gagavuz Türkü gençlerden oluşan bir heyetten öğrenmişti.

Ancak 1991 yılındaki bir fotoğraftan anlaşıldığı üzere Türkeş, bozkurt işaretini ilk kez bundan bir yıl önce 7 Ağustos 1991’de kendisini ziyaret eden Gagavuz Türkü gençlerden oluşan bir heyetten öğrenmişti.
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