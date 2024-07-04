Alparslan Türkeş Bozkurt Selamını İlk Ne Zaman Kullandı?

Merih Demiral'ın Avusturya maçının ardından iki eliyle yaptığı bozkurt selamı tartışmalara yol açtı. Kurtun Türklüğün sembolü olduğu için bunun kültürel bir işaret olduğunu savunan da var, el işaretinin MHP ekolü siyasi partileri ve Ülkücü hareketi sembolize ettiğini ve bunun siyasi bir işaret olduğunu savunanlar da...

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