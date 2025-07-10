Almanya'ya Göç Eden Bir Türk Anısını Paylaştı: Sağlık Sorununa Helikopter ve 'Su İç Geçer' Tavsiyesi

Almanya’ya göç eden bir Türk’ün “Bir göç sebebi daha” başlıklı paylaşımı gündem oldu. Almanya’da çalıştığı iş yerinde bir sağlık sorunu için hem ambulans hem de helikopter geldiğini söyleyen gurbetçi vatandaş, Eskişehir’de kafede çalıştığı sırada yaşadığı sağlık sorununa patronunun tepkisini anlattı.