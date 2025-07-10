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Almanya'ya Göç Eden Bir Türk Anısını Paylaştı: Sağlık Sorununa Helikopter ve 'Su İç Geçer' Tavsiyesi

Almanya'ya Göç Eden Bir Türk Anısını Paylaştı: Sağlık Sorununa Helikopter ve 'Su İç Geçer' Tavsiyesi

Almanya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.07.2025 - 17:57

Almanya’ya göç eden bir Türk’ün “Bir göç sebebi daha” başlıklı paylaşımı gündem oldu. Almanya’da çalıştığı iş yerinde bir sağlık sorunu için hem ambulans hem de helikopter geldiğini söyleyen gurbetçi vatandaş, Eskişehir’de kafede çalıştığı sırada yaşadığı sağlık sorununa patronunun tepkisini anlattı.

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Son yıllarda Türkiye’den yurt dışına giden giden vatandaşların paylaşımları sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.

Son yıllarda Türkiye’den yurt dışına giden giden vatandaşların paylaşımları sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.

Son paylaşım ise Almanya’ya giden bir vatandaştan geldi. Paylaşımda, çalıştığı iş yerinde nefes almakta zorluk çektiğini söyleyen bir kişi için hem ambulans hem de helikopter geldiği açıklandı. 

Eskişehir’de öğrenciyken bir cafede çalıştığını söyleyen gurbetçi vatandaş, “Çalışırken nefes alamamaya başladım. Büyük ihtimal panik atak geçiriyordum. Patrona ‘Ben nefes alamıyorum. Kötüyüm.’ dedim, “Su iç geçer. Bak akşam servisi başlayacak’ dedi” açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada gündem olan video 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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d cord

Ne diyorsun, Almanya bizi kıskanıyordu en son

Romeo

Ölenin suçlandığı ülke Türkiye

houseof

Ya bırak Almanya’da hastane mi var, gördük hastane odasında led tv bile yok. Hem domatesin kilosu 30 euro 🤣