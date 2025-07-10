Almanya'ya Göç Eden Bir Türk Anısını Paylaştı: Sağlık Sorununa Helikopter ve 'Su İç Geçer' Tavsiyesi
Almanya’ya göç eden bir Türk’ün “Bir göç sebebi daha” başlıklı paylaşımı gündem oldu. Almanya’da çalıştığı iş yerinde bir sağlık sorunu için hem ambulans hem de helikopter geldiğini söyleyen gurbetçi vatandaş, Eskişehir’de kafede çalıştığı sırada yaşadığı sağlık sorununa patronunun tepkisini anlattı.
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Son yıllarda Türkiye’den yurt dışına giden giden vatandaşların paylaşımları sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.
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Sosyal medyada gündem olan video 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Ne diyorsun, Almanya bizi kıskanıyordu en son
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Ya bırak Almanya’da hastane mi var, gördük hastane odasında led tv bile yok. Hem domatesin kilosu 30 euro 🤣